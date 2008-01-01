Брат Покатилова и Ко. Представлена символическая сборная первого круга первой лиги

Профессиональная футбольная лига Казахстана
представила символическую сборную первого круга первой лиги Казахстана
сезона-2020.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Список 11 лучших футболистов по итогам семи туров первой лиги выглядит следующим образом:
Вратарь
: Андрей Пасеченко, "Кыран";
По итогам первого круга лучшим голкипером является 33-летний страж ворот шымкентского "Кырана" Андрей Пасеченко. В шести сыгранных матчах Пасеченко пропустил всего два гола, совершив при этом 7 сейвов. Всего же на счету у опытного вратаря 23 отбитых удара и 89 процентов эффективных выходов из ворот. Индекс действий - 218.
Правый защитник
: Адильхан Танжариков, "Актобе";
Танжариков выделяется своей стабильностью и пытается действовать в стиле современных крайних защитников, часто подключаясь к атакам по своему флангу. За первой круг он выиграл 67 процентов всех единоборств, в среднем за игру совершал 3,2 обводки и 3,1 отбора. Также на его счету один забитый мяч. Индекс действий - 242.
Центральные защитники
: Владимир Покатилов, "Акжайык"; Денис Образов, "Атырау";
Покатилову, который является братом-близнецом Стаса Покатилова из "Кайрата", нет равных в единоборствах: 27-летний игрок обороны в среднем за матч выигрывает 4 единоборства в воздухе и 9 единоборств в обороне. Также у Владимира за первый круг 17 чистых отборов, 40 перехватов и 43 подборов мяча. Индекс действий - 239.
В шести играх "Атырау" пропустил всего 4 гола. Одна из причин надежной игры "нефтяников" - действия белорусского защитника Денис Образова. Образов в среднем выигрывает 72 процента борьбы в обороне и совершает 2 отбора. Согласно статистке, у него за шесть матчей 32 перехватов и 47 подборов. Индекс действий - 223.
Левый защитник
: Айболат Макуов, "Атырау";
Макуов эффективно использовал свои атакующие навыки и старался закрывать всю левую бровку. В его активе один голевой пас, 5 удачных обводок, 5 точных кроссов и 15 чистых отборов. Айболат стал одним из стабильных игроков "нефтяников" в первой половине первенства. Индекс действий - 226.
Правый полузащитник
: Олег Чернышов, "Актобе";
Опытный россиянин вносит в игру остроты своими действиями на фланге. Всего за 7 сыгранных матчей у Чернышова 17 удачных обводок, 47 процентов эффективности при единоборствах в атаке и 10 ударов по воротам. Также россиянин забил два гола и отметился одним ассистом. Индекс действий - 228.
Опорный полузащитник
: Бекзат Бейсенов, "Кыран";
Бейсенов - системообразующий футболист "Кырана". Благодаря его надежным действия в центре поля шымкентский клуб завершил первый круг на втором месте. Бекзат с наилучшей стороны проявил себя в единоборствах, 47 раз удачно вступив в борьбу за мяч. Также на счету опытного игрока 22 чистых отбора, 24 перехвата и 38 подборов мяча. Индекс действий - 250.
Левый полузащитник
: Асхат Балтабеков, "Жетысу Б";
Хороший футбол в текущем сезоне демонстрирует хавбек "Жетысу Б" Асхат Балтабеков. В сыгранных матчах Балтабеков 13 раз удачно шел в дриблинг, выиграл 44 процента единоборств в атаке, а также 8 ударов в створ ворот, один из которых стал результативным. Индекс действий - 215.
Атакующий полузащитник
: Рифат Нурмугамет, "Актобе";
Рифат своим дриблингом выделяется среди всех атакующих игроков первенства. За счет индивидуальных действий он обострял игру 13 раз. Также атакующий хавбек выиграл 52 процента борьбы в атаке, 7 раз точно бил по воротам и отметился красивым голом в ворота "Байконура". Индекс действий - 214.
Нападающие
: Жаслан Каиркенов, "Атырау"; Петр Гжельчак, "Атырау";
Молодой нападающий блистательно проводит сезон за "Атырау". Жаслан отличился тремя забитыми голами, один из которых является украшением первенства - игрок забил гол ударом через себя. Также в его активе: 10 успешных обводок, 4 ключевые передачи, 9 точных ударов по воротам соперников и две голевые передачи. Индекс действий - 214.
Опытный польский форвард является главной ударной силой "нефтяников" в новом сезоне. Гжельчак за шесть сыгранных матчей нанес по воротам 11 точных ударов, три из которых достигли цели и помогли команде набрать очки. Также в игре футболиста можно отметить ощутимую пользу для команды при единоборствах в атаке - 43 процента эффективности. Индекс действий - 214.