Один из претендентов на выход в КПЛ обыграл дубль "Кайрата" и закрепил лидерство в первой лиге

"Атырау"
победил "Кайрат-Жастар"
в десятом туре первой лиги Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0 в пользу "нефтяников". У победителей на 26-й и 66-й минутах отличились Петр Гжельчак и Максат Байжанов.
Таким образом, "Атырау" набрал 22 очка и закрепил лидерство во второй конференции, "Кайрат-Жастар" с семью баллами расположился на предпоследней, шестой позиции.
Напомним, по итогам турнира в премьер-лигу выйдут победители двух конференций.