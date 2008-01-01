Один из претендентов на выход в КПЛ обыграл дубль "Кайрата" и закрепил лидерство в первой лиге

Клуб пока не знает поражений.

Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 16:52
"Атырау" победил "Кайрат-Жастар" в десятом туре первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:0 в пользу "нефтяников". У победителей на 26-й и 66-й минутах отличились Петр Гжельчак и Максат Байжанов.

Таким образом, "Атырау" набрал 22 очка и закрепил лидерство во второй конференции, "Кайрат-Жастар" с семью баллами расположился на предпоследней, шестой позиции.

Напомним, по итогам турнира в премьер-лигу выйдут победители двух конференций.
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Кайрат ФК Атырау ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 16:52
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