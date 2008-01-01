Экс-участник переходных игр проиграл матч с дублем нигерийского форварда и лишился второго места в конференции

Один из мячей был забит с пенальти.

Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 16:11
Футбольный клуб "Кыран" проиграл команде "Арысь" в десятом туре первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей. В составе победителей дубль оформил нигерийский форвард Чисом Нкоби, отличившийся на 35-й (с пенальти) и 69-й минутах. Между ними, а именно на 60-й минуте, хозяевам удалось отыграть один мяч.

Благодаря этой победе "Арысь" набрала 17 очков и поднялась в первой конференции с третьего места на второе, тогда как "Кыран" с 16 баллами, напротив, опустился со второй строчки на третью.

Отметим, что в 2018 году "Кыран" финишировал на третьем месте, благодаря чему получил право сыграть в переходных играх за выход в КПЛ, но в них уступил павлодарскому "Иртышу".
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Футбол Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
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