Экс-игрок сборной Казахстана помог одному из претендентов на выход в КПЛ выиграть шестой матч в сезоне

Футбольный клуб "Атырау"
, претендующий по итогам сезона на повышение в классе, победил "Жетысу Б"
в девятом туре первой лиги Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу "нефтяников". В составе победителей отличились бывший полузащитник сборной Казахстана Максат Байжанов (59-я минута) и Артак Дашян (83-я, с пенальти). У проигравших один мяч отыграл Аслан Адил (89-я).
Для "Атырау" данная победа стала шестой в чемпионате при одной ничьей, после этой игры "нефтяники" с 19 очками закрепили лидерство во второй конференции, в которой "Жетысу Б" с отставанием на восемь пунктов оказался на четвертой позиции.