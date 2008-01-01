Экс-игрок сборной Казахстана помог одному из претендентов на выход в КПЛ выиграть шестой матч в сезоне

Все голы были забиты после перерыва.

Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 17:30
Футбольный клуб "Атырау", претендующий по итогам сезона на повышение в классе, победил "Жетысу Б" в девятом туре первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу "нефтяников". В составе победителей отличились бывший полузащитник сборной Казахстана Максат Байжанов (59-я минута) и Артак Дашян (83-я, с пенальти). У проигравших один мяч отыграл Аслан Адил (89-я).

Для "Атырау" данная победа стала шестой в чемпионате при одной ничьей, после этой игры "нефтяники" с 19 очками закрепили лидерство во второй конференции, в которой "Жетысу Б" с отставанием на восемь пунктов оказался на четвертой позиции.
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Атырау ФК
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 17:30
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