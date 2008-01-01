Финансовые долги, переезд и новая арена. Озвучены задачи и бюджет одного из претендентов на выход в КПЛ

Перед футбольным клубом "Кыран", выступающим в первой лиге чемпионата Казахстана, стоит задача выхода в КПЛ. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в Управлении физической культуры и спорта Туркестанской области.

По данным организации, бюджет клуба на сезон-2020 составил 258 миллионов 126 тысяч тенге. При этом пока не устранены финансовые проблемы, тянущиеся с конца прошлого года.

"На данный момент финансовые проблемы в ФК "Кыран" не устранены. Направлена апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Казахстан. При этом объем финансирования клуба в 2020 году составил 258 миллионов 126 тысяч тенге", - сообщили в управлении облспорта на запрос редакции.



Пока "Кыран" базируется в Шымкенте, но на следующий год планируется переезд клуба в Туркестан. Тем более перед ним поставлена задача выхода на следующий год в КПЛ, и тогда он будет играть на новой арене.

"Футбольный клуб "Кыран" в сезоне 2020 года ставит перед собой задачу выиграть первую конференцию и выйти в премьер-лигу, и в случае ее выполнения клуб в сезоне-2021 будет играть на новом стадионе в Туркестане", - добавили в облспорте.



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На сегодня "Кыран" занимает второе место в первой конференции первой лиги чемпионата Казахстана. Клуб набрал 16 очков и на один балл уступает лидеру, которым является "Актобе".



Напомним, в премьер-лигу по итогам сезона выйдут победители двух конференций.