Финансовые долги, переезд и новая арена. Озвучены задачи и бюджет одного из претендентов на выход в КПЛ

Клуб занимает одну из лидирующих позиций в первой лиге.

ФК "Кыран". Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 20:10

Перед футбольным клубом "Кыран", выступающим в первой лиге чемпионата Казахстана, стоит задача выхода в КПЛ. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в Управлении физической культуры и спорта Туркестанской области. 

По данным организации, бюджет клуба на сезон-2020 составил 258 миллионов 126 тысяч тенге. При этом пока не устранены финансовые проблемы, тянущиеся с конца прошлого года. 

"На данный момент финансовые проблемы в ФК "Кыран" не устранены. Направлена апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Казахстан. При этом объем финансирования клуба в 2020 году составил 258 миллионов 126 тысяч тенге", - сообщили в управлении облспорта на запрос редакции.

Пока "Кыран" базируется в Шымкенте, но на следующий год планируется переезд клуба в Туркестан. Тем более перед ним поставлена задача выхода на следующий год в КПЛ, и тогда он будет играть на новой арене. 

"Футбольный клуб "Кыран" в сезоне 2020 года ставит перед собой задачу выиграть первую конференцию и выйти в премьер-лигу, и в случае ее выполнения клуб в сезоне-2021 будет играть на новом стадионе в Туркестане", - добавили в облспорте.

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На сегодня "Кыран" занимает второе место в первой конференции первой лиги чемпионата Казахстана. Клуб набрал 16 очков и на один балл уступает лидеру, которым является "Актобе".  

Напомним, в премьер-лигу по итогам сезона выйдут победители двух конференций.

Метки:
Актобе ФК Шымкент Первая лига Казахстана КПЛ-2020
Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 20:10
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