Дубль "Кайрата" устроил голевую феерию, заставил удалиться соперника и выиграл второй матч в чемпионате

"Кайрат-Жастар"
обыграл СДЮСШОР №8
в девятом туре первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Шымкенте и завершилась со счетом 4:2 в пользу алматинского клуба. "Желто-черные" вели в два мяча, но впоследствии позволили сопернику отыграться. Несмотря на это, они все же вырвали победу в этом результативном матче.
У победителей отличились Вячеслав Швырев (14-я минута, с пенальти), Ибрагим Дадаев (16-я), Байжан Меделхан (37-я) и Улугбек Хайтмуратов (90+5-я). В составе проигравших голами отметились Ельмар Набиев (31-я) и Абилкаир Исмаилов (33-я).
При этом СДЮСШОР №8 заканчивал игру в меньшинстве вследствие удаления Биржана Кульбекова на 55-й минуте.
Таким образом, "Кайрат-Жастар" занес в свой актив вторую победу в чемпионате при одной ничьей и пяти поражениях, разместившись с семью очками на предпоследней, шестой позиции во второй конференции. В свою очередь СДЮСШОР №8 с 13 баллами оказался на третьем месте.