Воспитанник "Кайрата" помог пятикратному чемпиону выиграть пятый матч в сезоне

Пятикратный чемпион страны по футболу "Актобе"
победил "Махтаарал"
в рамках девятого тура первой лиги Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых".
У победителей голами на 19-й и 62-й минутах отметились воспитанник "Кайрата" Рифат Нурмугамет и Эдуард Суханов.
Как итог, "Актобе" одержал пятую победу в сезоне при двух ничьих и сохранил за собой лидерство в первой конференции, набрав 17 очков. "Махтаарал" с десятью баллами остался на четвертой позиции.