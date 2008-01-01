Воспитанник "Кайрата" помог пятикратному чемпиону выиграть пятый матч в сезоне

Голы забивались в каждом из таймов.

Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 15:54
Пятикратный чемпион страны по футболу "Актобе" победил "Махтаарал" в рамках девятого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых".

У победителей голами на 19-й и 62-й минутах отметились воспитанник "Кайрата" Рифат Нурмугамет и Эдуард Суханов.

Как итог, "Актобе" одержал пятую победу в сезоне при двух ничьих и сохранил за собой лидерство в первой конференции, набрав 17 очков. "Махтаарал" с десятью баллами остался на четвертой позиции.
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Актобе ФК Кайрат ФК
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 15:54
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