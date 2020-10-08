"Мы хотим играть в КПЛ". Тренер "Актобе" - об итогах первого круга, задаче на сезон и своем назначении

Исполняющий обязанности главного тренера "Актобе" Владимир Зеленовский
в интервью пресс-службе клуба подвел итоги первого круга первой лиги Казахстана
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- Начнем с главного. Неожиданно команду покидает главный тренер, а вместе с ним и его ассистент, а вас сразу же назначают исполняющим обязанности главного тренера. Ваши ощущения и эмоции в этот момент?
- Эмоции, конечно, были неоднозначными. С одной стороны - это вызов, с другой - большая ответственность. Нужно было принимать решения здесь и сейчас, но выхода можно сказать и не было. Доверие руководства здесь сыграло главную роль. Я просто подумал и решил, что самое лучшее в этой ситуации максимально хорошо постараться сделать все, чтобы в итоге этот конечный результат был положительным. Благодарен всем ребятам, которые поступили, как профессиональные спортсмены, и как настоящие мужики, они тоже в этой ситуации не бросили играть, как одна семья сплотились и сыграли как бойцы.
- Принимать команду в такой ответственный момент, когда после двух ничьих уже нет права на ошибку. Отступать некуда… Насколько это большая ответственность лично для вас?
- Это огромная ответственность. Мы все отчетливо понимали, в какой ситуации мы оказались, какая большая задача у нас стоит. Все понимают, в каком серьезном клубе мы находимся. Повторюсь, ответственность была громадная. Поэтому рассматривали каждую следующую игру, как финал. Так как не было другого выхода. Но, что касается моих эмоций, я старался максимально ответственно подойти к подготовке к каждому конкретному сопернику. Выбор состава, разбор игр, те же замены по ходу игр, которые к слову сработали. Отдельное спасибо Игорю Прохницкому, который много где подсказал, в тех же теоретических занятиях. Он знает многих местных игроков практически с ранних лет, это помогло. Ну и большое спасибо руководству клуба за доверие, за помощь и за все, что они делают ради нашей команды.
- Вы находитесь в тренерском штабе с самого начала турецких сборов. Сейчас подводя итоги первого круга, можете ли сказать, что команда играет так, как вы ее готовили? Это тот футбол, который хотел видеть тренерский штаб?
- Конечно, однозначно это не максимум и это не тот футбол, к которому мы готовили ребят. Но опять же, отматывая время назад, думаю не надо кому-то что-то объяснять, этому есть свои объективные причины. Все знают, насколько все было неопределенно. Какие-то закулисные игры, снятие тренера раз, комплектация команды в режиме цейтнота два, все проблемы с остановкой тренировок из-за пандемии... Да, это, конечно, не отговорки. Все были в равных условиях. Но все же это сыграло свою роль. Еще хочу сказать, что во всех играх, которые мы проводили в Шымкенте, во всех без исключения, мы доминировали, мы имели явное преимущество, мы были объективно сильнее каждой команды на этом турнире. Те, кто видел все игры, наверное, с этим согласится. То, что мы не использовали все наши голевые моменты, это другой вопрос. Превращай хотя бы половину из них в голы, можно было бы спокойно доводить все игры до логических побед. Тут уже да, нужно разбираться. Мы конечно знаем, где нужно нам еще работать, куда стремиться.
Хочу поздравить всех болельщиков, что первый круг завершаем на первом месте. Там нам и место "как говорится"… Очень жаль, конечно, что наши почитатели остались в этом сезоне уже точно без футбола. Понятно, что при их поддержке и другом формате соревнований нам было бы легче играть. Но просто это нужно пережить, перебороть. Мы в будущее смотрим с оптимизмом. У нас есть все шансы пройти второй круг лучше. У нас одна цель - мы хотим играть в КПЛ!
Отметим, в нынешнем году с "Актобе" работали два специалиста. В феврале, после первых сборов, клуб попрощался с российским наставником Владимиром Маминовым
. Следующим главным тренером команды стал другой россиянин Алексей Петрушин
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Под руководством Петрушина "красно-белые" начали сезон в первой лиге. При нем "Актобе" сыграл три матча, выиграв один из них и два завершив вничью. После этого россиянин покинул расположение клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
По итогам первого круга "Актобе" лидирует в таблице первой конференции, набрав 14 очков.
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