"Мы хотим играть в КПЛ". Тренер "Актобе" - об итогах первого круга, задаче на сезон и своем назначении

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Мы хотим играть в КПЛ". Тренер "Актобе" - об итогах первого круга, задаче на сезон и своем назначении

До него сменилось два специалиста.

"Мы хотим играть в КПЛ". Тренер "Актобе" - об итогах первого круга, задаче на сезон и своем назначении
Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
0
Исполняющий обязанности главного тренера "Актобе" Владимир Зеленовский в интервью пресс-службе клуба подвел итоги первого круга первой лиги Казахстана.

- Начнем с главного. Неожиданно команду покидает главный тренер, а вместе с ним и его ассистент, а вас сразу же назначают исполняющим обязанности главного тренера. Ваши ощущения и эмоции в этот момент?

- Эмоции, конечно, были неоднозначными. С одной стороны - это вызов, с другой - большая ответственность. Нужно было принимать решения здесь и сейчас, но выхода можно сказать и не было. Доверие руководства здесь сыграло главную роль. Я просто подумал и решил, что самое лучшее в этой ситуации максимально хорошо постараться сделать все, чтобы в итоге этот конечный результат был положительным. Благодарен всем ребятам, которые поступили, как профессиональные спортсмены, и как настоящие мужики, они тоже в этой ситуации не бросили играть, как одна семья сплотились и сыграли как бойцы.

- Принимать команду в такой ответственный момент, когда после двух ничьих уже нет права на ошибку. Отступать некуда… Насколько это большая ответственность лично для вас?

- Это огромная ответственность. Мы все отчетливо понимали, в какой ситуации мы оказались, какая большая задача у нас стоит. Все понимают, в каком серьезном клубе мы находимся. Повторюсь, ответственность была громадная. Поэтому рассматривали каждую следующую игру, как финал. Так как не было другого выхода. Но, что касается моих эмоций, я старался максимально ответственно подойти к подготовке к каждому конкретному сопернику. Выбор состава, разбор игр, те же замены по ходу игр, которые к слову сработали. Отдельное спасибо Игорю Прохницкому, который много где подсказал, в тех же теоретических занятиях. Он знает многих местных игроков практически с ранних лет, это помогло. Ну и большое спасибо руководству клуба за доверие, за помощь и за все, что они делают ради нашей команды.

- Вы находитесь в тренерском штабе с самого начала турецких сборов. Сейчас подводя итоги первого круга, можете ли сказать, что команда играет так, как вы ее готовили? Это тот футбол, который хотел видеть тренерский штаб?

- Конечно, однозначно это не максимум и это не тот футбол, к которому мы готовили ребят. Но опять же, отматывая время назад, думаю не надо кому-то что-то объяснять, этому есть свои объективные причины. Все знают, насколько все было неопределенно. Какие-то закулисные игры, снятие тренера раз, комплектация команды в режиме цейтнота два, все проблемы с остановкой тренировок из-за пандемии... Да, это, конечно, не отговорки. Все были в равных условиях. Но все же это сыграло свою роль. Еще хочу сказать, что во всех играх, которые мы проводили в Шымкенте, во всех без исключения, мы доминировали, мы имели явное преимущество, мы были объективно сильнее каждой команды на этом турнире. Те, кто видел все игры, наверное, с этим согласится. То, что мы не использовали все наши голевые моменты, это другой вопрос. Превращай хотя бы половину из них в голы, можно было бы спокойно доводить все игры до логических побед. Тут уже да, нужно разбираться. Мы конечно знаем, где нужно нам еще работать, куда стремиться.

Хочу поздравить всех болельщиков, что первый круг завершаем на первом месте. Там нам и место "как говорится"… Очень жаль, конечно, что наши почитатели остались в этом сезоне уже точно без футбола. Понятно, что при их поддержке и другом формате соревнований нам было бы легче играть. Но просто это нужно пережить, перебороть. Мы в будущее смотрим с оптимизмом. У нас есть все шансы пройти второй круг лучше. У нас одна цель - мы хотим играть в КПЛ!

Отметим, в нынешнем году с "Актобе" работали два специалиста. В феврале, после первых сборов, клуб попрощался с российским наставником Владимиром Маминовым. Следующим главным тренером команды стал другой россиянин Алексей Петрушин.

Под руководством Петрушина "красно-белые" начали сезон в первой лиге. При нем "Актобе" сыграл три матча, выиграв один из них и два завершив вничью. После этого россиянин покинул расположение клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По итогам первого круга "Актобе" лидирует в таблице первой конференции, набрав 14 очков.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Актобе ФК Первая лига Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:14
Футбол

"Мы хотим играть в КПЛ". Тренер "Актобе" - об итогах первого круга, задаче на сезон и своем назначении
Вчера
14:11
Футбол

Эффект Шпилевского. "Актобе" может возглавить молодой специалист
6 октября
17:11
Футбол

"Актобе" может возглавить экс-тренер сборной Казахстана и "Шахтера"
6 октября
16:36
Футбол

В декабре или весной? В ПФЛК рассказали подробности завершения сезона КПЛ
5 октября
13:39
Футбол

Дубль "Кайрата" одержал первую победу в сезоне
4 октября
13:14
Футбол

Гол-красавец принес "Атырау" победу над главным конкурентом по первой лиге
3 октября
23:51
Футбол

Тренер казахстанского клуба подал в отставку после поражения в чемпионате
3 октября
22:21
Футбол

Казахстанский клуб объявил о расставании с главным тренером
3 октября
19:04
Футбол

ФК "Арысь" выиграл третий матч в чемпионате и закрепился на третьем месте
3 октября
17:16
Футбол

"Актобе" за 15 минут забил два гола "Алтаю" и вышел на первое место в конференции
1 октября
20:38
Футбол

Погоня за "Атырау" и шансы "Актобе". В первой лиге близится к завершению первый круг
1 октября
13:19
Футбол

"Акжайык" потерял очки в матче с аутсайдером и не смог догнать лидера конференции
30 сентября
23:10
Футбол

"Актобе" одержал третью победу в сезоне
30 сентября
16:52
Футбол

"Атырау" потерял первые очки в сезоне
30 сентября
16:26
Футбол

Стадион в Павлодаре после реконструкции примет матчи первой лиги
30 сентября
14:45
Футбол

Бывший участник переходных матчей потерпел первое поражение в первой лиге Казахстана
29 сентября
16:32
Футбол

Дубль "Кайрата" набрал первые очки в сезоне
29 сентября
10:41
Футбол

Курьезная ошибка вратаря помогла "Акжайыку" обыграть "Академию Онтустик" в первой лиге
28 сентября
13:28
Футбол

Рвется в КПЛ. "Атырау" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона
27 сентября
15:15
Футбол

"Актобе" одержал вторую победу в сезоне после увольнения тренера
26 сентября
21:34
Футбол

"Актобе" уволил второго тренера с начала года за слабые результаты
25 сентября
15:57
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Каспий" - "Тараз"
25 сентября
14:20
Футбол

Арендованный у "Астаны" футболист забил чудо-гол бисиклетой за "Атырау" в матче первой лиги
25 сентября
12:50
Футбол

"Атырау" разгромил "Академию Онтустик" и выиграл третий матч подряд в первой лиге
24 сентября
16:12
Футбол

"Тяжело играть в таком режиме". Экс-футболист клубов КПЛ оценил условия в первой лиге
23 сентября
17:40
Футбол

"Актобе" рвется в лидеры, а резерв "Кайрата" - в аутсайдерах. Как проходит первая лига Казахстана по футболу
23 сентября
16:42
Футбол

От Кукеева до Ибраева. Топ-5 бывших игроков сборной Казахстана, осевших в первой лиге
22 сентября
14:24
Футбол

"Атырау" одержал вторую подряд победу в первой лиге
21 сентября
15:18
Футбол

"Актобе" забил пять голов и одержал первую победу в сезоне
18 сентября
12:53
Футбол

"Актобе" потерял очки на старте первой лиги, "Атырау" - победил
16 сентября
14:54
Футбол

Казахстанский футболист забил прямым ударом с углового
11 ноября 2019
22:39
Футбол

Как забивал лучший бомбардир первой лиги
11 ноября 2018
21:23
Футбол

Видеообзор матча "Жетысу" - "Акжайык" - 3:1
4 марта 2018
16:48
Футбол

Фото с матча Суперкубка Казахстана "Астана" - "Кайрат"
28 февраля 2018
00:42
Футбол

Как "Окжетпес" из первой лиги победил клуб российской премьер-лиги
3 августа 2016
18:27
Футбол

В Астане обсудили Стратегию развития футбола Казахстана на 2016-2026 годы
23 сентября 2015
20:58
Футбол

Фоторпепортаж: "Астана" вышла в финал Кубка Казахстана по футболу
1 марта 2015
19:44
Футбол

Фоторепортаж с завоевания "Астаной" Суперкубка Казахстана
30 января 2014
15:30
Футбол

Обзор матча "Окжетпес" - "Арсенал" (Россия) - 0:3
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика