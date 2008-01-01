Дубль "Кайрата" одержал первую победу в сезоне

Футбольный клуб "Кайрат-Жастар"
победил темиртауский "Шахтер-Булат"
в рамках седьмого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу "желто-черных". Решающий мяч был забит на седьмой минуте.
Как итог, "Кайрат-Жастар" занес в свой актив первую победу в сезоне, тогда как ранее потерпел четыре поражения и одну игру свел к ничьей. После шести игр алматинская команда с четырьмя очками осталась на предпоследней, шестой строчке во второй конференции. "Шахтер-Булат" с одним баллом в активе осел в подвале таблицы.