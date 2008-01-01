Тренер казахстанского клуба подал в отставку после поражения в чемпионате

Команда проиграла третью игру.

Аскар Кожабергенов. Фото: KazFootball.kz©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Вчера 23:51
По неподтвержденной информации, главный тренер "Махтаарала" Аскар Кожабергенов и его ассистент Руслан Эсатов подали в отставку после поражения от футбольного клуба "Арысь", сообщает KazFootball.kz.

Матч седьмого тура первой лиги Казахстана прошел в Шымкенте на поле спорткомплекса БИIК и завершился со счетом 2:1 в пользу "Арыси".

Отмечается, что с августа 2019-го по февраль нынешнего года "Махтаарал" возглавлял Руслан Эсатов. Предыдущий сезон команда завершила на шестом месте.

В феврале команду принял известный казахстанский специалист Аскар Кожабергенов, а Эсатов стал его помощником.

После шести игр "Махтаарал" занимает четвертую позицию из семи в первой конференции, выиграв два матча при одной ничьей и трех поражениях с разницей мячей 8-11.
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Вчера 23:51
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