Тренер казахстанского клуба подал в отставку после поражения в чемпионате

По неподтвержденной информации, главный тренер "Махтаарала" Аскар Кожабергенов
и его ассистент Руслан Эсатов
подали в отставку после поражения от футбольного клуба "Арысь"
, сообщает KazFootball.kz
.
Матч седьмого тура первой лиги Казахстана
прошел в Шымкенте на поле спорткомплекса БИIК и завершился со счетом 2:1 в пользу "Арыси".
Отмечается, что с августа 2019-го по февраль нынешнего года "Махтаарал" возглавлял Руслан Эсатов. Предыдущий сезон команда завершила на шестом месте.
В феврале команду принял известный казахстанский специалист Аскар Кожабергенов, а Эсатов стал его помощником.
После шести игр "Махтаарал" занимает четвертую позицию из семи в первой конференции, выиграв два матча при одной ничьей и трех поражениях с разницей мячей 8-11.