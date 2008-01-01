Казахстанский клуб объявил о расставании с главным тренером

Вместе с ним команду покинул его ассистент.

Алексей Петрушин. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 22:21
Россиянин Алексей Петрушин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Актобе", сообщает официальный сайт "красно-белых".

Отмечается, что 26 сентября, после матча против "Кырана", завершившегося вничью 0:0, Петрушин покинул расположение команды. Руководство клуба сразу же объявило коллективу о расторжении трудового договора со специалистом. Вместе с ним свой пост покинул и его ассистент Михаил Соловьев.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, и на сегодняшний день решены все юридические вопросы данного процесса.

В данное время руководство клуба ведет поиски нового тренера и в ближайшее время окончательно определится по имеющимся кандидатам.

Исполняет обязанности главного тренера Владимир Зеленовский, работающий в тренерском штабе команды с первых сборов межсезонья. Ранее он был в структуре московских "Локомотива" и "Спартака". В качестве наставника "красно-белых" Зеленовский провел последние три игры чемпионата. Все встречи завершились победой и по итогам первого круга "Актобе" лидирует в первой конференции.

Отметим, что 68-летний Петрушин в Казахстане в разное время также тренировал "Ордабасы", "Спартак" (Семей) и "Кайрат".
Метки:
Футбол Актобе ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 22:21
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