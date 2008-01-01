ФК "Арысь" выиграл третий матч в чемпионате и закрепился на третьем месте

"Арысь"
одержала победу над "Махтааралом"
в рамках седьмого тура первой лиги Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч прошел в Шымкенте на поле спорткомплекса БИIК и завершился со счетом 2:1. У победителей на 35-й и 45+1-й минутах отличились Абдулла Набиев и Искандер Холмурзаев. В составе проигравших один мяч на 74-й минуте отыграл Аймаханбет Колмонбетов.
Победа позволила "Арыси" набрать десять очков и сохранить за собой третье место в первой конференции, в то время как "Махтаарал" с отставанием на три балла расположился на четвертой строчке.
Напомним, по итогам турнира в премьер-лигу выйдут победители двух конференций.