"Актобе" за 15 минут забил два гола "Алтаю" и вышел на первое место в конференции

Все решилось во втором тайме.

Виталий Волков. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 17:16
"Актобе" оказался сильнее "Алтая" в рамках седьмого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч проходил в Шымкенте на поле спорткомплекса БИIК и завершился со счетом 2:0 в пользу "красно-белых". Голы на 70-й и 85-й минутах забили Андрей Часовских и Виталий Волков. 

Победа позволила "Актобе" набрать 14 очков и подняться со второго места на первое, тогда как "Алтай" с отставанием на девять баллов оказался на пятой позиции.

Напомним, по итогам турнира в премьер-лигу выйдут победители двух конференций.
Метки:
Футбол Актобе ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 17:16
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