"Актобе" за 15 минут забил два гола "Алтаю" и вышел на первое место в конференции

"Актобе"
оказался сильнее "Алтая"
в рамках седьмого тура первой лиги Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч проходил в Шымкенте на поле спорткомплекса БИIК и завершился со счетом 2:0 в пользу "красно-белых". Голы на 70-й и 85-й минутах забили Андрей Часовских и Виталий Волков.
Победа позволила "Актобе" набрать 14 очков и подняться со второго места на первое, тогда как "Алтай" с отставанием на девять баллов оказался на пятой позиции.
Напомним, по итогам турнира в премьер-лигу выйдут победители двух конференций.