Погоня за "Атырау" и шансы "Актобе". В первой лиге близится к завершению первый круг

В первой лиге
Казахстана по футболу перед вторым кругом обострена борьба за лидерство в обеих конференциях. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, о турнирных раскладах.
В первой конференции перед финишем первого круга лидером является "Кыран". Клуб из Туркестанской области потерпел поражение от "Махтаарала" (1:2) и не смог оторваться от преследователя в лице "Актобе". "Красно-белые" же имеют матч в запасе. Накануне они в упорном поединке обыграли "Арысь" - 2:1. Решающий гол на 88-й минуте забил Ардак Саулет
.
Причем в начале недели некоторые источники сообщили об отставке
главного тренера "Актобе" Алексея Петрушина
. Причина - слабое выступление команды на старте сезона. К слову, перед озвученной об увольнении россиянина информации у "Актобе" была одна победа и две ничьи. Это единственный клуб в данной группе, который идет без поражений. Сейчас у "красно-белых" 11 очков. Они на два балла отстают от "Кырана". В случае победы над "Алтаем", "Актобе" завершит первый круг в статусе лидера конференции. Матч пройдет в Шымкенте 3 октября.
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Во второй конференции за первое место наметилась еще более острая борьба. "Атырау" с 13-ю очками возглавляет таблицу. На втором месте идет уральский "Акжайык", у которого 11 баллов. Соперники 4 октября сыграют между собой в Талгаре. Победа любого из них гарантирует выход в лидеры. При этом поражение может отбросить "Акжайык" на третью строчку, поскольку находящийся сейчас на ней "СДЮСШОР №8" из Нур-Султана набрал десять очков и в этот же день сыграет с "Жетысу Б".
Вообще, у столичного клуба хорошие шансы при определенных условиях подняться на второе место. Их устроит поражение как "Атырау", так и "Акжайыка". Если проиграют нефтяники, то СДЮСШОР №8 разделит с ними вторе и третье место. И даже ничья в этом поединке будет на руку клубу из Нур-Султана. Правда, СДЮСШОР №8 в своем матча должен обыграть соперника из Талдыкоргана.
Cтоличный клуб на данный момент единственный, кто смог отобрать очки у "Атырау". Их матч завершился результативной ничьей - 2:2.
Напомним, по итогам турнира в премьер-лигу выйдут победители двух конференций.
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