"Акжайык" потерял очки в матче с аутсайдером и не смог догнать лидера конференции

Соперник ранее проиграл четыре игры подряд.

Фото: ФК "Акжайык"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 13:19
Футболисты "Акжайыка" допустили осечку в шестом туре первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уральский клуб встречался с "Шахтер-Булатом". Матч проходил в Талгаре и завершился со счетом 0:0.

Как итог, "Акжайык" не смог сравняться по набранным очкам с лидером второй конференции "Атырау": у "нефтяников" 13 очков, в активе уральцев - 11.  При этом "Шахтер-Булат", осевший на последней, седьмой строчке, набрал первый балл в сезоне, в предыдущих матчах темиртаусцы потерпели четыре поражения подряд с разницей мячей 2-12.
Метки:
Первая лига Казахстана Акжайык ФК Футбол
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 13:19
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