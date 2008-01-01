"Акжайык" потерял очки в матче с аутсайдером и не смог догнать лидера конференции

Футболисты "Акжайыка"
допустили осечку в шестом туре первой лиги Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Уральский клуб встречался с "Шахтер-Булатом"
. Матч проходил в Талгаре и завершился со счетом 0:0.
Как итог, "Акжайык" не смог сравняться по набранным очкам с лидером второй конференции "Атырау": у "нефтяников" 13 очков, в активе уральцев - 11. При этом "Шахтер-Булат", осевший на последней, седьмой строчке, набрал первый балл в сезоне, в предыдущих матчах темиртаусцы потерпели четыре поражения подряд с разницей мячей 2-12.