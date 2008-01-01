"Атырау" потерял первые очки в сезоне

Прервалась победная серия "нефтяников".

Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 16:52
Футболисты "Атырау" сыграли вничью с "СДЮСШОР №8" в рамках шестого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд завершилась со счетом 2:2. При этом по ходу игры "Атырау" дважды вел в счете, но оба раза соперник отыгрвался. В составе "нефтяников" отличились Жаслан Каиркенов и Петр Гжельчак, у столичкного клуба забивали Ельмар Набиев и Алексей Маров.

Таким образом, прервалась четырехматчевая победная серия "Атырау", команда с 13 очками сохранила лидерство во второй конференции. "СДЮСШОР №8" (10) идет третьим.
Метки:
Атырау ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 16:52
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