"Атырау" потерял первые очки в сезоне

Футболисты "Атырау"
сыграли вничью с "СДЮСШОР №8" в рамках шестого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча команд завершилась со счетом 2:2. При этом по ходу игры "Атырау" дважды вел в счете, но оба раза соперник отыгрвался. В составе "нефтяников" отличились Жаслан Каиркенов и Петр Гжельчак, у столичкного клуба забивали Ельмар Набиев и Алексей Маров.
Таким образом, прервалась четырехматчевая победная серия "Атырау", команда с 13 очками сохранила лидерство во второй конференции. "СДЮСШОР №8" (10) идет третьим.