Стадион в Павлодаре после реконструкции примет матчи первой лиги

Сейчас игры проходят в Талгаре и Шымкенте.

Фото: PavlodarNews
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
1
Сегодня 16:26
Матчи второго круга первенства Казахстана по футболу среди команд первой лиги пройдут с 13 по 31 октября, сообщает Meta-ratings.kz.

Матчи в первой конференции ("Актобе", "Алтай", "Махтаарал", "Байконур", "Кыран", "Экибастуз", "Арысь") пройдут в Павлодаре.

Ранее стадион "Центральный" в этом городе подвергся реконструкции. В частности, на арене постелили новый искусственный газон и заменили беговые дорожки.

Матчи во второй конференции ("Атырау", "Акжайык", "Жетысу Б", "Кайрат-Жастар", "Академия Онтустик", "Шахтер-Булат", СДЮСШОР No 8) состоятся в Шымкенте.

В настоящее время матчи первого круга первенства проходят в Талгаре и Шымкенте.
Метки:
Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
1
Сегодня 16:26
© 2008 - 2020 ТОО «EML»