Стадион в Павлодаре после реконструкции примет матчи первой лиги

Матчи второго круга первенства Казахстана по футболу среди команд первой лиги пройдут с 13 по 31 октября, сообщает Meta-ratings.kz
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Матчи в первой конференции ("Актобе", "Алтай", "Махтаарал", "Байконур", "Кыран", "Экибастуз", "Арысь") пройдут в Павлодаре.
Ранее стадион "Центральный" в этом городе подвергся реконструкции. В частности, на арене постелили новый искусственный газон и заменили беговые дорожки.
Матчи во второй конференции ("Атырау", "Акжайык", "Жетысу Б", "Кайрат-Жастар", "Академия Онтустик", "Шахтер-Булат", СДЮСШОР No 8) состоятся в Шымкенте.
В настоящее время матчи первого круга первенства проходят в Талгаре и Шымкенте.