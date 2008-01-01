Бывший участник переходных матчей потерпел первое поражение в первой лиге Казахстана

При этом сохранил лидерство в конференции.

Фото: instagram.com/qyran_fc©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 14:45
"Кыран" уступил "Махтааралу" в первой лиге Казахстана в рамках шестого тура, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Махтаарала".

У победителей отличились Рамазан Абылайхан (50-я минута) и Драмане Коне (66-я). В составе проигравших один мяч отыграл Жакып Кожамберды (53-я).

Как итог, "Кыран" потерпел первое поражение в сезоне. Несмотря на это, с 13 очками сохранил лидерство в первой конференции, в которой "Махтаарал" с отставанием на шесть пунктов расположился на четвертой позиции.

Отметим, что в 2018 году "Кыран" финишировал на третьем месте, благодаря чему получил право сыграть в переходных играх за выход в КПЛ, но в них уступил павлодарскому "Иртышу".
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 14:45
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