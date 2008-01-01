Бывший участник переходных матчей потерпел первое поражение в первой лиге Казахстана

"Кыран"
уступил "Махтааралу"
в первой лиге Казахстана
в рамках шестого тура, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Махтаарала".
У победителей отличились Рамазан Абылайхан (50-я минута) и Драмане Коне (66-я). В составе проигравших один мяч отыграл Жакып Кожамберды (53-я).
Как итог, "Кыран" потерпел первое поражение в сезоне. Несмотря на это, с 13 очками сохранил лидерство в первой конференции, в которой "Махтаарал" с отставанием на шесть пунктов расположился на четвертой позиции.
Отметим, что в 2018 году "Кыран" финишировал на третьем месте, благодаря чему получил право сыграть в переходных играх за выход в КПЛ, но в них уступил
павлодарскому "Иртышу".