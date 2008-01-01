Рвется в КПЛ. "Атырау" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона

Команда принимала "Шахтер-Булат" из Темиртау.

Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 13:28
Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 5
Атырау - Шахтер-Булат 2:1

Турнирная таблица

ФК "Атырау" одержал победу в матче первой лиги чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках четвертого тура команда принимала "Шахтер-Булат" из Темиртау. Встреча завершилась со счетом 2:1. 

Гости открыли счет первыми - на 22-й минуте отличился Руслан Алимбаев. Но еще до перерыва украинский защитник хозяев Сергей Басов вернул паритет на табло. А на 74-й минуте вышедший на замену Жаслан Каиркенов установил окончательный счет.

Для "Атырау" эта победа стала четвертой в четырех матчах. Команда набрала максимальное количество очков - 12 - и возглавляет турнирную таблицу второй конференции. 

Напомним, что победители двух конференций по итогу сезона сыграют за право выступать в премьер-лиге. С положением команд можно ознакомиться здесь.

Метки:
Атырау ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 13:28
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