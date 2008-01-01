Рвется в КПЛ. "Атырау" выиграл четвертый матч подряд на старте сезона

ФК "Атырау" одержал победу в матче первой лиги чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках четвертого тура команда принимала "Шахтер-Булат" из Темиртау. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Гости открыли счет первыми - на 22-й минуте отличился Руслан Алимбаев. Но еще до перерыва украинский защитник хозяев Сергей Басов вернул паритет на табло. А на 74-й минуте вышедший на замену Жаслан Каиркенов установил окончательный счет.

Для "Атырау" эта победа стала четвертой в четырех матчах. Команда набрала максимальное количество очков - 12 - и возглавляет турнирную таблицу второй конференции.

Напомним, что победители двух конференций по итогу сезона сыграют за право выступать в премьер-лиге. С положением команд можно ознакомиться здесь.