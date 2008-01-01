"Актобе" одержал вторую победу в сезоне после увольнения тренера

Футболисты "Актобе"
разгромил "Экибастуз"
в матче пятого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе "Актобе" отличились Олег Чернышов (7-я минута), Бобан Джорджевич (45+1 с пенальти), Адильхан Танжариков (86-я) и Виталий Волков (90+4). У "Экибастуза" гол забил Куаныш Бегалин (21-я).
Для "Актобе" это вторая победа в сезоне при двух ничьих. Команда с восемью очками поднялась на второй место в первой конференции.
Накануне сообщалось, что "Актобе" расстался
с главным тренером Алексеем Петрушиным. Причина - слабое выступление команды на старте сезона.