"Актобе" одержал вторую победу в сезоне после увольнения тренера

Команда идет без поражений.

Фото :ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 15:15
Футболисты "Актобе" разгромил "Экибастуз" в матче пятого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе "Актобе" отличились Олег Чернышов (7-я минута), Бобан Джорджевич (45+1 с пенальти), Адильхан Танжариков (86-я) и Виталий Волков (90+4). У "Экибастуза" гол забил Куаныш Бегалин (21-я).

Для "Актобе" это вторая победа в сезоне при двух ничьих. Команда с восемью очками поднялась на второй место в первой конференции.

Накануне сообщалось, что "Актобе" расстался с главным тренером Алексеем Петрушиным. Причина - слабое выступление команды на старте сезона.


Метки:
Актобе ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 15:15
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