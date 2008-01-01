"Актобе" уволил второго тренера с начала года за слабые результаты

Решение приняло руководство клуба.

Алексей Петрушин. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 21:34

ФК "Актобе" расстался с главным тренером Алексеем Петрушиным. Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет в своем Instagram.

Отмечается, что российский специалист покинул свой  пост по решению руководства клуба. Причина - слабое выступление команды на старте сезона. На следующей неделе "Актобе" сообщит об этом решении официально.

Это уже второй тренер из России, уволенный из "Актобе" с начала года. В феврале клуб расстался с незадолго до этого назначенным Владимиром Маминовым.

В турнирной таблице первой лиги "Актобе" идет на третьем месте, набрав пять очков в трех матчах. 

 

 

Метки:
Актобе ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 21:34
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