"Тяжело играть в таком режиме". Экс-футболист клубов КПЛ оценил условия в первой лиге

Экс-игрок клубов КПЛ, а ныне полузащитник представителя первой лиги "Академия Оңтүстік" Рауль Джалилов считает, что все участники турнира, собранные в двух локациях, находятся в равных условиях. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он рассказал о матчах команды и назвал ее цели.



"Касательно формата чемпионата, я думаю, что все команды находятся в одинаковых условиях, всем тяжело играть в таком режиме, но, слава богу, что вообще разрешили провести чемпионат и хорошо, что ситуация в стране нормализуется, уменьшается заболеваемость, ведь здоровье важней всего.



Мы выиграли две игры из трех, я думаю, для нас это хороший результат, у нас молодая и амбициозная команда, да и в последней игре против СДЮСШОР №8 мы должны были брать очки, но пропустили два обидных гола в концовке матча.



Задачи на сезон у нас - побеждать в каждом матче, выкладываться на сто процентов в каждой игре и как можно выше подняться в турнирной таблице", - заявил Джалилов.



В КПЛ 26-летний Джалилов выступал за "Жетысу" и "Тобол". Также уроженец Кыргызстана провел несколько матчей за молодежную сборную Казахстана.



"Академия Оңтүстік" выступает во второй конференции, где также собраны: "Атырау", "Акжайык", "Жетысу Б", "Кайрат-Жастар", "Шахтер-Булат" и СДЮСШОР № 8. Матчи проходят на поле базы национальной сборных КФФ в Талгаре, что под Алматы. "Академия Оңтүстік" наряду со СДЮСШОР № 8 и "Атырау" имеет шесть очков и возглавляет конференцию. Шымкентский клуб обыграл "Кайрат-Жастар" со счетом 3:1 и "Шахтер-Булат" - 3:0. В последнем матче "Академия Оңтүстік" уступил СДЮСШОР № 8 со счетом 2:3, Джалилов в этой встерче забил гол.