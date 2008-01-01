"Актобе" рвется в лидеры, а резерв "Кайрата" в аутсайдерах. Как проходит первая лига Казахстана по футболу

В первой лиге чемпионата Казахстана по футболу после трех туров наметилась группа лидеров, а в ближайшее время состоится ряд весьма любопытных матчей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о распределении сил в этом чемпионате.



Из-за пандемии коронавируса сезон начался 15 сентября. Первоначально старт был запланирован на 4 апреля, но тогда в Казахстане уже действовали карантинные меры и была приостановлена премьер-лига, рестарт которой случился сначала 1 июля, а затем 18 августа. Первой лиге, как мы видим, повезло меньше.



Турнир заметно видоизменили. 14 клубов разбиты на две конференции - по семь в каждой. Матчи первой, в состав которой входят "Актобе" (Актобе), "Алтай" (Усть-Каменогорск), "Махтаарал" (Туркестанская область), "Байконур" (Кызылорда), "Кыран" (Шымкент), "Экибастуз" (Экибастуз) и "Арысь" (Арысь, Туркестанская область) проходят в спорткомплексе БИIК в Шымкенте.



Матчи второй конференции, куда вошли "Атырау" (Атырау), "Акжайык" (Уральск), "Жетысу Б" (Талдыкорган), "Кайрат-Жастар" (Алматы), "Академия Оңтүстік" (Шымкент), "Шахтер-Булат" (Темиртау) и СДЮСШОР № 8 (Нур-Султан) проводятся на поле базы Национальной сборных КФФ в Талгаре, что под Алматы. До конца первого круга, запланированного на 3-5 октября, эти две локации выбраны для игр.



В первой конференции обозначился единоличный лидер. "Кыран" набрал в трех играх максимум очков - девять. И при этом является единственным в этой подгруппе, сохранившим свои ворота в неприкосновенности. Шымкентцы поочередно обыграли "Байконур" - 3:0, "Экисбатуз" - 1:0 и "Арысь" - 2:0. В этих матчах два гола из шести на свой счет записал бывший игрок "Тараза", "Окжетпеса", "Жетысу" и сборной Казахстана Жакып Кожамберды, который также числился в "Астане".



На три очка от "Кырана" отстает уступившая ему "Арысь", а замыкает тройку "Актобе", в составе которого выступает ряд известных игроков, в том числе Жамбыл Кукеев. Красно-белые, по итогам минувшего сезона покинувшие премьер-лигу, сыграли два матча, один из которых выиграли, а другой завершили вничью. В четверг команда Алексея Петрушина встретится с "Кыраном". Матч можно назвать центральным не только в этой конференции, но и в целом в турнире.



По три очка в этой подгруппе имеют "Алтай" и "Экибастуз", один балл набрал "Махтаарал", где выступает еще один экс-игрок сборной Казахстана и клубов КПЛ Сабырхан Ибраев. В роли аутсайдера пребывает "Байконур", проигравший три матча из трех.



Во второй конференции борьба более яростная. Сразу три клуба вышли в лидеры, набрав одинаковое количество очков - по шесть. Это "Академия Оңтүстік", "Атырау" и СДЮСШОР № 8. При этом "Атырау" является теневым лидером, проведя на один матч меньше по сравнению со своими конкурентами. В пятницу атыраусцы сыграют с "Академией Оңтүстік", и в случае успеха выйдут в лидеры. По четыре очка набрали "Жетысу Б" и "Акжайык". Пока без баллов идут "Кайрат-Жастар" и "Шахтер-Булат". "Акжайык" встречается в пятницу с алматинцами и может пополнить багаж очков и попытаться войти в тройку.



Ознакомиться с турнирной таблицей первой лиги можно по этой ссылке.

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