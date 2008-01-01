От Кукеева до Ибраева. Топ-5 бывших игроков сборной Казахстана, осевших в первой лиге

В то время как казахстанская футбольная премьер-лига уже второй месяц насыщена матчами, первая лига стартовала лишь недавно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о забытых героях, выступавших за сборную Казахстана, которые теперь "пылят" за команды из второго по силе дивизиона.



Жамбыл Кукеев, "Актобе"







Некогда главный талант своего поколения уже давно далек от того, чтобы вернуть былую форму и мотивацию. Карьеру Кукеева, пусть даже на таком уровне, в какой-то степени спас Самат Смаков, который затащил игрока в "Актобе" и дал ему шанс играть. На днях Жамбыл впервые за два сезона сделал результативное действие - его пас в матче с "Байконуром" конвертировал в гол Олег Чернышов. "Актобе" - один из главных фаворитов в первой лиге, поэтому не исключено, что мы еще увидим Кукеева в рамках КПЛ.



Жакып Кожамберды, "Кыран"







Экс-игрок "Астаны", экс-игрок сборной, человек, выходивший против мадридского "Атлетико" в Лиге чемпионов. Откровенно говоря, такое резюме есть далеко не у каждого казахстанского футболиста. К сожалению, недолгое пребывание в "Астане" - это высшая точка в карьере Кожамберды. После столицы он несколько раз возвращался в "Тараз", а теперь выступает за "Кыран". В стартовавшем накануне сезоне 28-летний полузащитник уже отметился двумя голами и желтой карточкой.



Владимир Логиновский, "Атырау"







В начале 2010-х Логиновский ярко заявил о себе в скромном "Жетысу" и умудрился попасть в сборную именно из талдыкорганского клуба. Дальше была "Астана", роль второго вратаря, сезон в "Тоболе", а дальше постепенное падение. Сейчас Логиновскому 34 года и он помогает своим опытом "Атырау". Помимо вратаря у команды, претендующей на выход в КПЛ, есть еще несколько знаковых имен.



Максат Байжанов, "Атырау"







Последние годы карьера Байжанова в родном "Кайсаре" была зачастую связана с различными скандалами. Теперь полузащитник, выступавший за сборную почти 12 лет, играет за упомянутый "Атырау". Байжанову 36 лет, если он выполнит задачу с клубом на сезон, то существует вероятность, что мы увидим игрока на уровне КПЛ. И будет особенно любопытно посмотреть на его противостояние с "Кайсаром".



Сабырхан Ибраев, "Махтаарал"







Воспитанник алматинского ЦСКА стремительно ворвался в казахстанский футбол и очень быстро попал в национальную сборную, но столь же стремительно угас в серых буднях КПЛ и первой лиги. В последние годы Ибраев больше путешествовал по командам первой лиги, нежели по КПЛ. Вот и теперь относительно удачный период в "Жетысу" сменился на "Махтаарал".



Напомним, в новом сезоне первой лиги 14 участников разделены на две конференции. В первой играют команды "Актобе", "Алтай", "Махтаарал", "Байконур", "Кыран", "Экибастуз" и "Арысь", а во второй собраны "Атырау", "Акжайык", "Жетысу Б", "Кайрат-Жастар", "Академия Оңтүстік", "Шахтер-Булат" и СДЮСШОР № 8.



В качестве локации проведения всех игр первой конференции выбран спорткомплекс БИIК в Шымкенте, а игры второй проходят на поле базы сборной в Талгаре. Турнирная таблица первой лиги доступна по следующей ссылке.



Фото: ФК "Актобе"© (1), ФК "Тараз"© (2), ФК "Атырау"© (3,4), ФК "Жетысу"© (5)