"Актобе" забил пять голов и одержал первую победу в сезоне

"Акжайык" потерял очки, а "Алтай" разгромил соперника.

Фото: ФК "Актобе"

"Актобе" одержал первую победу в сезоне первой лиги, разгромив в третьем туре "Байконур" со счетом 5:0.



В составе победителей дубль оформил Бобан Джорджевич (25-я и 61-я минуты), еще по разу отличились Олег Чернышов (1-я), Владислав Прокопенко (41-я) и Рифат Нурмугамет (88-я).



В другом матче третьего тура уральский "Акжайык" сыграл вничью с талдыкорганским "Жетысу Б" – 1:1. На гол Олега Хромцова (55-я) соперник ответил точным ударом Едиге Оралбая (56-я).



"Алтай" из ВКО разгромил "Мактаарал" со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Ерсултан Торекул (11-я), Ислам Чесноков (54-я) и Бекжан Сергали (89-я).