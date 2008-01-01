"Актобе" забил пять голов и одержал первую победу в сезоне

"Акжайык" потерял очки, а "Алтай" разгромил соперника.

Фото: ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 15:18
"Актобе" одержал первую победу в сезоне первой лиги, разгромив в третьем туре "Байконур" со счетом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Бобан Джорджевич (25-я и 61-я минуты), еще по разу отличились Олег Чернышов (1-я), Владислав Прокопенко (41-я) и Рифат Нурмугамет (88-я).

В другом матче третьего тура уральский "Акжайык" сыграл вничью с талдыкорганским "Жетысу Б" – 1:1. На гол Олега Хромцова (55-я) соперник ответил точным ударом Едиге Оралбая (56-я).

"Алтай" из ВКО разгромил "Мактаарал" со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Ерсултан Торекул (11-я), Ислам Чесноков (54-я) и Бекжан Сергали (89-я).
Метки:
Актобе ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 15:18
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