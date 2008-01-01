Команды выдали голевую феерию в двух стартовых матчах первой лиги

В играх по дублю.

Фото: ФК "Жетысу Б"

Талдыкорганский "Жетысу Б" и "Арысь" стартовали с побед в новом сезоне чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги.



"Жетысу Б" разгромил темиртауский "Шахтер-Булат" - 4:1. В составе победителей дубль оформил Едиге Оралбай (55-я и 74-я минуты), еще по разу отличились Рауан Орынбасар (35-я) и Диас Калыбаев (63-я). У "горняков" гол забил Таир Нурсеитов (2-я).



В параллельном матче новичок "Арысь" переиграл "Алтай" из ВКО со счетом 2:0. Оба гола забил Шынболат Масымхан (17-я и 66-я).