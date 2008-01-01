Первая лига стартует 15 сентября. Опубликован календарь матчей семи туров

14 команд разделены на две конференции.

Фото: ФК "Астана"

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила календарь матчей первых семи туров первой лиги сезона-2020. Турнир стартует уже 15 сентября.



В новом сезоне 14 участников лиги разделены на две конференции. В первой сыграют команды "Актобе", "Алтай", "Махтаарал", "Байконур", "Кыран", "Экибастуз" и "Арысь", а во второй собраны команды "Атырау", "Акжайык", "Жетысу Б", "Кайрат-Жастар", "Академия Оңтүстік", "Шахтер-Булат" и СДЮСШОР № 8.



В качестве локации проведения всех игр первой конференции выбран спорткомплекс БИIК в Шымкенте, а игры второй состоятся на поле базы сборной в Талгаре. Проведение лиги запланировано в два круга. Матчи первого круга стартуют 15 сентября.



Все матчи лиги пройдут со строжайшим соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы запрещен. Игры будут показаны проектом ПФЛК-ТВ на новой спортивной платформе Sportrecs.com в прямом эфире.



Календарь Первой лиги сезона 2020 года



Конференция 1



Участники: Актобе, Алтай, Махтаарал, Байконур, Кыран, Экибастуз, Арысь



Первый круг



Место проведения - Шымкент



Первый тур



15 сентября (вторник)



11:00 Алтай - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 1



16:30 Махтаарал - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 3



16:30 Байконур - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 9



Второй тур



18 сентября (пятница)



11:00 Махтаарал - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 1



16:30 Байконур - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 3



16:30 Кыран - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 9



Третий тур



21 сентября (понедельник)



11:00 Арысь - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 1



16:30 Актобе - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 3



16:30 Алтай - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 9



Четвертый тур



24 сентября (четверг)



11:00 Байконур - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 1



16:30 Кыран - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 3



16:30 Экибастуз - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 9



Пятый тур



27 сентября (воскресенье)



11:00 Актобе - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 1



16:30 Алтай - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 3



16:30 Махтаарал - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 9



Шестой тур



30 сентября (среда)



11:00 Кыран - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 1



16:30 Экибастуз - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 3



16:30 Арысь - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 9



Седьмой тур



3 октября (суббота)



11:00 Экибастуз - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 1



16:30 Арысь - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 3



16:30 Актобе - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 9



Конференция 2



Участники: Атырау, Акжайык, Жетысу Б, Кайрат-Жастар, Академия Оңтүстік, Шахтер-Булат, СДЮСШОР № 8



Первый круг



Место проведения - Талгар, УТБ "Талгар"



Первый тур



15 сентября (вторник)



11:00 Жетысу Б - Шахтер-Булат



16:00 Кайрат-Жастар - Академия Оңтүстік



16 сентября (среда)



15:00 Акжайык - СДЮСШОР № 8



Второй тур



18 сентября (пятница)



11:00 Жетысу Б - Атырау



16:00 Академия Оңтүстік - Шахтер-Булат



19 сентября (суббота)



11:00 Кайрат-Жастар - СДЮСШОР № 8



Третий тур



21 сентября (понедельник)



11:00 Акжайык - Жетысу Б



16:00 СДЮСШОР № 8 - Академия Оңтүстік



22 сентября (вторник)



11:00 Атырау - Кайрат-Жастар



Четвертый тур



24 сентября (четверг)



11:00 Шахтер-Булат - СДЮСШОР № 8



25 сентября (пятница)



11:00 Академия Оңтүстік - Атырау



16:00 Кайрат-Жастар - Акжайык



Пятый тур



28 сентября (понедельник)



11:00 Атырау - Шахтер-Булат



16:00 Акжайык - Академия Оңтүстік



29 сентября (вторник)



11:00 Жетысу Б - Кайрат-Жастар



Шестой тур



30 сентября (среда)



16:00 СДЮСШОР № 8 - Атырау



1 октября (четверг)



11:00 Шахтер-Булат - Акжайык



2 октября (пятница)



11:00 Академия Оңтүстік - Жетысу Б



Седьмой тур



4 октября (воскресенье)



11:00 Атырау - Акжайык



16:00 СДЮСШОР № 8 - Жетысу Б



5 октября (понедельник)



11:00 Шахтер-Булат - Кайрат-Жастар