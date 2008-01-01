Первая лига стартует 15 сентября. Опубликован календарь матчей семи туров
14 команд разделены на две конференции.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила календарь матчей первых семи туров первой лиги сезона-2020. Турнир стартует уже 15 сентября.
В новом сезоне 14 участников лиги разделены на две конференции. В первой сыграют команды "Актобе", "Алтай", "Махтаарал", "Байконур", "Кыран", "Экибастуз" и "Арысь", а во второй собраны команды "Атырау", "Акжайык", "Жетысу Б", "Кайрат-Жастар", "Академия Оңтүстік", "Шахтер-Булат" и СДЮСШОР № 8.
В качестве локации проведения всех игр первой конференции выбран спорткомплекс БИIК в Шымкенте, а игры второй состоятся на поле базы сборной в Талгаре. Проведение лиги запланировано в два круга. Матчи первого круга стартуют 15 сентября.
Все матчи лиги пройдут со строжайшим соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы запрещен. Игры будут показаны проектом ПФЛК-ТВ на новой спортивной платформе Sportrecs.com в прямом эфире.
Календарь Первой лиги сезона 2020 года
Конференция 1
Участники: Актобе, Алтай, Махтаарал, Байконур, Кыран, Экибастуз, Арысь
Первый круг
Место проведения - Шымкент
Первый тур
15 сентября (вторник)
11:00 Алтай - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 1
16:30 Махтаарал - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 3
16:30 Байконур - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 9
Второй тур
18 сентября (пятница)
11:00 Махтаарал - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 1
16:30 Байконур - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 3
16:30 Кыран - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 9
Третий тур
21 сентября (понедельник)
11:00 Арысь - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 1
16:30 Актобе - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 3
16:30 Алтай - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 9
Четвертый тур
24 сентября (четверг)
11:00 Байконур - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 1
16:30 Кыран - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 3
16:30 Экибастуз - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 9
Пятый тур
27 сентября (воскресенье)
11:00 Актобе - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 1
16:30 Алтай - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 3
16:30 Махтаарал - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 9
Шестой тур
30 сентября (среда)
11:00 Кыран - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 1
16:30 Экибастуз - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 3
16:30 Арысь - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 9
Седьмой тур
3 октября (суббота)
11:00 Экибастуз - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 1
16:30 Арысь - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 3
16:30 Актобе - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 9
Конференция 2
Участники: Атырау, Акжайык, Жетысу Б, Кайрат-Жастар, Академия Оңтүстік, Шахтер-Булат, СДЮСШОР № 8
Первый круг
Место проведения - Талгар, УТБ "Талгар"
Первый тур
15 сентября (вторник)
11:00 Жетысу Б - Шахтер-Булат
16:00 Кайрат-Жастар - Академия Оңтүстік
16 сентября (среда)
15:00 Акжайык - СДЮСШОР № 8
Второй тур
18 сентября (пятница)
11:00 Жетысу Б - Атырау
16:00 Академия Оңтүстік - Шахтер-Булат
19 сентября (суббота)
11:00 Кайрат-Жастар - СДЮСШОР № 8
Третий тур
21 сентября (понедельник)
11:00 Акжайык - Жетысу Б
16:00 СДЮСШОР № 8 - Академия Оңтүстік
22 сентября (вторник)
11:00 Атырау - Кайрат-Жастар
Четвертый тур
24 сентября (четверг)
11:00 Шахтер-Булат - СДЮСШОР № 8
25 сентября (пятница)
11:00 Академия Оңтүстік - Атырау
16:00 Кайрат-Жастар - Акжайык
Пятый тур
28 сентября (понедельник)
11:00 Атырау - Шахтер-Булат
16:00 Акжайык - Академия Оңтүстік
29 сентября (вторник)
11:00 Жетысу Б - Кайрат-Жастар
Шестой тур
30 сентября (среда)
16:00 СДЮСШОР № 8 - Атырау
1 октября (четверг)
11:00 Шахтер-Булат - Акжайык
2 октября (пятница)
11:00 Академия Оңтүстік - Жетысу Б
Седьмой тур
4 октября (воскресенье)
11:00 Атырау - Акжайык
16:00 СДЮСШОР № 8 - Жетысу Б
5 октября (понедельник)
11:00 Шахтер-Булат - Кайрат-Жастар