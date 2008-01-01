Первая лига стартует 15 сентября. Опубликован календарь матчей семи туров

14 команд разделены на две конференции.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 11:22
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила календарь матчей первых семи туров первой лиги сезона-2020. Турнир стартует уже 15 сентября.

В новом сезоне 14 участников лиги разделены на две конференции. В первой сыграют команды "Актобе", "Алтай", "Махтаарал", "Байконур", "Кыран", "Экибастуз" и "Арысь", а во второй собраны команды "Атырау", "Акжайык", "Жетысу Б", "Кайрат-Жастар", "Академия Оңтүстік", "Шахтер-Булат" и СДЮСШОР № 8.

В качестве локации проведения всех игр первой конференции выбран спорткомплекс БИIК в Шымкенте, а игры второй состоятся на поле базы сборной в Талгаре. Проведение лиги запланировано в два круга. Матчи первого круга стартуют 15 сентября.

Все матчи лиги пройдут со строжайшим соблюдением требований Санитарного протокола организации матчей, доступ зрителей на стадионы запрещен. Игры будут показаны проектом ПФЛК-ТВ на новой спортивной платформе Sportrecs.com в прямом эфире.

Календарь Первой лиги сезона 2020 года

Конференция 1

Участники: Актобе, Алтай, Махтаарал, Байконур, Кыран, Экибастуз, Арысь

Первый круг

Место проведения - Шымкент

Первый тур

15 сентября (вторник)

11:00 Алтай - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 1

16:30 Махтаарал - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 3

16:30 Байконур - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 9

Второй тур

18 сентября (пятница)

11:00 Махтаарал - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 1

16:30 Байконур - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 3

16:30 Кыран - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 9

Третий тур

21 сентября (понедельник)

11:00 Арысь - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 1

16:30 Актобе - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 3

16:30 Алтай - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 9

Четвертый тур

24 сентября (четверг)

11:00 Байконур - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 1

16:30 Кыран - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 3

16:30 Экибастуз - Арысь, спорткомплекс БИIК, поле 9

Пятый тур

27 сентября (воскресенье)

11:00 Актобе - Экибастуз, спорткомплекс БИIК, поле 1

16:30 Алтай - Кыран, спорткомплекс БИIК, поле 3

16:30 Махтаарал - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 9

Шестой тур

30 сентября (среда)

11:00 Кыран - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 1

16:30 Экибастуз - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 3

16:30 Арысь - Актобе, спорткомплекс БИIК, поле 9

Седьмой тур

3 октября (суббота)

11:00 Экибастуз - Байконур, спорткомплекс БИIК, поле 1

16:30 Арысь - Махтаарал, спорткомплекс БИIК, поле 3

16:30 Актобе - Алтай, спорткомплекс БИIК, поле 9

Конференция 2

Участники: Атырау, Акжайык, Жетысу Б, Кайрат-Жастар, Академия Оңтүстік, Шахтер-Булат, СДЮСШОР № 8

Первый круг

Место проведения - Талгар, УТБ "Талгар"

Первый тур

15 сентября (вторник)

11:00 Жетысу Б - Шахтер-Булат

16:00 Кайрат-Жастар - Академия Оңтүстік

16 сентября (среда)

15:00 Акжайык - СДЮСШОР № 8

Второй тур

18 сентября (пятница)

11:00 Жетысу Б - Атырау

16:00 Академия Оңтүстік - Шахтер-Булат

19 сентября (суббота)

11:00 Кайрат-Жастар - СДЮСШОР № 8

Третий тур

21 сентября (понедельник)

11:00 Акжайык - Жетысу Б

16:00 СДЮСШОР № 8 - Академия Оңтүстік

22 сентября (вторник)

11:00 Атырау - Кайрат-Жастар

Четвертый тур

24 сентября (четверг)

11:00 Шахтер-Булат - СДЮСШОР № 8

25 сентября (пятница)

11:00 Академия Оңтүстік - Атырау

16:00 Кайрат-Жастар - Акжайык

Пятый тур

28 сентября (понедельник)

11:00 Атырау - Шахтер-Булат

16:00 Акжайык - Академия Оңтүстік

29 сентября (вторник)

11:00 Жетысу Б - Кайрат-Жастар

Шестой тур

30 сентября (среда)

16:00 СДЮСШОР № 8 - Атырау

1 октября (четверг)

11:00 Шахтер-Булат - Акжайык

2 октября (пятница)

11:00 Академия Оңтүстік - Жетысу Б

Седьмой тур

4 октября (воскресенье)

11:00 Атырау - Акжайык

16:00 СДЮСШОР № 8 - Жетысу Б

5 октября (понедельник)

11:00 Шахтер-Булат - Кайрат-Жастар
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