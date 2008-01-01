"Каспий" после победы над "Кайратом" обыграл "Атырау" в матче с 6 голами

В игре был дубль.

Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 15:28
Актауский "Каспий" в товарищеском матче переиграл представителя первой лиги "Атырау", сообщает KazFootball.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба премьер-лиги. В составе победителей дубль оформил Руслан Жанысбаев, еще по разу отличились Алмас Арменов, Максим Марусич.

Отметим, "Каспий" пропускает восьмой тур КПЛ, так как по календарю должен был сыграть с павлодарским "Иртышом", который снялся с чемпионата.

6 сентября "Каспий" в товарищеском матче обыграл алматинский "Кайрат" со счетом 3:2.
Метки:
Каспий Атырау ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 15:28
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