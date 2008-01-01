"Каспий" после победы над "Кайратом" обыграл "Атырау" в матче с 6 голами

Актауский "Каспий"
в товарищеском матче переиграл представителя первой лиги "Атырау"
, сообщает KazFootball.kz
.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу клуба премьер-лиги. В составе победителей дубль оформил Руслан Жанысбаев, еще по разу отличились Алмас Арменов, Максим Марусич.
Отметим, "Каспий" пропускает восьмой тур КПЛ, так как по календарю должен был сыграть с павлодарским "Иртышом", который снялся с чемпионата.
6 сентября "Каспий" в товарищеском матче обыграл
алматинский "Кайрат"
со счетом 3:2.