Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на 223 миллиона тенге

Городское управление государственных доходов Уральска оштрафовало футбольный клуб "Акжайык
" на 223 миллиона тенге, сообщает Kursiv.kz
.
ФК из первой лиги не встал на учет по налогу НДС. При этом клуб продолжает платить футболистам полную зарплату.
Как сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Женис Нигметуллин
, "Акжайык" пытался обжаловать штраф.
"В 2018 и 2019 году "Акжайык" не становился на учет по налогу на добавочную стоимость, за это был привлечен к административному штрафу в размере 223 миллиона 794 тысячи 935 тенге, что составляет 15 процентов от неуплаченного налога НДС. Руководство клуба пыталось обжаловать штраф, однако штраф не отменили. Его все еще предстоит оплатить", - сказал Нигметуллин.
По его словам, в текущем году бюджет "Акжайыка" составляет 702 миллиона тенге и расходуется в равных процентах на главную команду и детскую школу.
По словам замруководителя ведомства, в текущем году бюджет "Акжайыка" составил 702 миллиона тенге, это один из самых низких бюджетов футбольных клубов по Казахстану.
Из-за карантина "Акжайык" отправил 80 процентов сотрудников на удаленку, а тренерам сократили зарплаты на 30 процентов. Оклады футболистов, несмотря на отсутствие матчей, не уменьшали - на их зарплату не влияют форс-мажорные обстоятельства.
"Акжайык" из первой лиги полностью финансируется из областного бюджета. Клуб передан в доверительное управление уральскому предпринимателю Оралбаю Жаксымбетову
. По условиям соглашения, Жаксымбетов в 2023 году имеет право выкупить команду.
Как отмечает Kursiv.kz, ранее власти ЗКО возмутились тратами на содержание футбольного клуба и предлагали урезать бюджет детско-юношеской части клуба, но существенно сумма не изменилась. Сейчас в клубе тренируются 800 детей.
В прошлом сезоне "Акжайык" стал бронзовым призером первой лиги и в переходных матчах за право играть в КПЛ уступил "Таразу". Последний раз в КПЛ клуб выступал в 2018 году.