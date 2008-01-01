В клубе первой лиги прояснили ситуацию с трансферами экс-игроков "Астаны" и сборной Казахстана

В прошлом году оба выступали в КПЛ.

Танат Нусербаев. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 14:53
Главный тренер клуба первой лиги "Махтаарал" Аскар Кожабергенов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прояснил ситуацию с несостоявшимися трансферами двух бывших футболистов "Астаны" и сборной Казахстана Улана Конысбаева и Таната Нусербаева.

"Нусербаев - свободный агент. Мне кажется, он решает, насколько готов. Может быть, готовится, чтобы в лучшем виде предстать. Но пока известий нет, он окончательного ответа нам не дал. А Конысбаев сказал, что в этом году не готов играть. Не хочет быть обузой, хочет еще одну реабилитацию пройти за рубежом. А так, первоначальную заявку на сезон дополнили три человека - Вячеслав Сердюков, Ойбек Балтабаев и Владимир Седельников", - рассказал Кожабергенов.

Отметим, последним клубом 31-летнего Конысбаева был "Окжетпес", за который он в 2019 году провел три матча в КПЛ. Вместе с ним за кокшетаусцев выступал и 33-летний Нусербаев - на счету экс-капитана "Астаны" пять голов и один ассист в 19 играх прошлого сезона.

Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало сезона отложили. Ожидается, что турнир пройдет в формате двух конференций.
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Футбол Первая лига Казахстана КПЛ-2020 Сборная РК по футболу Окжетпес ФК
Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 14:53
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