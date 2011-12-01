Казахстанский клуб подписал обладателя Кубка Беларуси по футболу

Карьеру он начал в минском "Динамо".

Фото: ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 19:38
Белорусский центральный защитник Денис Образов подписал контракт с "Атырау", сообщает официальный сайт клуба.

32-летний игрок начал профессиональную карьеру в минском "Динамо". Позже играл за "Полоцк", могилевский "Днепр", новополоцкий "Нафтан". Послдение четыре сезона он провел в "Слуцке".

Образов является обладателем Кубка Беларуси-2011/12 и участником еврокубков. Играл за молодежную сборную Беларуси.
Метки:
Атырау ФК Первая лига Казахстана Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 19:38
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