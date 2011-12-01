Казахстанский клуб подписал обладателя Кубка Беларуси по футболу
Карьеру он начал в минском "Динамо".
Белорусский центральный защитник Денис Образов подписал контракт с "Атырау", сообщает официальный сайт клуба.
32-летний игрок начал профессиональную карьеру в минском "Динамо". Позже играл за "Полоцк", могилевский "Днепр", новополоцкий "Нафтан". Послдение четыре сезона он провел в "Слуцке".
Образов является обладателем Кубка Беларуси-2011/12 и участником еврокубков. Играл за молодежную сборную Беларуси.