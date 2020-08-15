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Казахстанский клуб подписал обладателя Кубка Беларуси по футболу

Карьеру он начал в минском "Динамо".

Казахстанский клуб подписал обладателя Кубка Беларуси по футболу
Фото: ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Белорусский центральный защитник Денис Образов подписал контракт с "Атырау", сообщает официальный сайт клуба.

32-летний игрок начал профессиональную карьеру в минском "Динамо". Позже играл за "Полоцк", могилевский "Днепр", новополоцкий "Нафтан". Послдение четыре сезона он провел в "Слуцке".

Образов является обладателем Кубка Беларуси-2011/12 и участником еврокубков. Играл за молодежную сборную Беларуси.

 

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Метки:
Атырау ФК Первая лига Казахстана Футбольные трансферы

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