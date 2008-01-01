Казахстанский футбольный клуб после смерти 34-летнего главного тренера назначил нового

Новым главным тренером "Академии Оңтүстік"
назначен 43-летний казахстанский специалист Куаныш Каракулов
, сообщает KazFootball.kz
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Каракулов - воспитанник шымкентского футбола. В бытность футболистом выступал за шымкентские "Жигер", "Ордабасы", алматинский ЦСКА-"Кайрат", "Атырау", "Окжетпес", "Кайсар" и "Гефест". Всего в премьер-лиге провел 372 матча и забил 34 мяча.
В начале 2014 года работал главным тренером, затем тренером "Ордабасы". В середине 2016 года пополнил тренерский штаб "Махтаарала", а в конце года был назначен главным тренером, где проработал до июля 2018 года. В прошлом году был назначен тренером "Академии Оңтүстік М".
9 августа стало известно, что главный тренер "Академии Оңтүстік" Левон Касабоглян скончался
на 35-м году жизни. Причиной
смерти стала остановка сердца.
Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало было отложено.