В казахстанском футбольном клубе назвали причину смерти 34-летнего главного тренера

Футбольный клуб "Академия Оңтүстік"
прокомментировал внезапную смерть главного тренера команды Левона Касабогляна.
О трагедии 9 августа сообщила
пресс-служба "Арарата". Тренеру было 34 года. При этом сообщалось, что Касабоглян переболел коронавирусом, но смерть наступила не из-за инфекции. Причиной смерти называлась остановка сердца.
В "Академии Оңтүстік" подтвердили, что у тренера были проблемы с сердцем - у него закупорился тромбом сосуд, что привело к остановке сердца. Отмечается, что на время карантина Касабоглян поехал в Алматы "подлечиться", а работа осуществлялась дистанционно.
При этом в клубе опровергли информацию о том, что Левон переболел коронавирусом. "Он прошел тестирование вместе с командой. Результаты всех тестов были отрицательными", - рассказали в академии "Sputnik Казахстан
".
В 2006 году Касабоглян выступал в составе клуба "Арарат". После завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу в Казахстане.
Касабоглян возглавил шымкентский клуб "Академия Оңтүстік" зимой. Ранее воспитанник "Пюника" работал детским тренером на родине и в Казахстане, а также тренировал сборную Армении до 15 лет.
Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало было отложено. В нынешнем сезоне в турнире выступят 14 клубов.