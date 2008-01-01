Вызывавшийся в сборную Казахстана футболист определился с новым клубом

Он уже выбрал игровой номер.

Руслан Есимов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 13:10

Экс-футболист "Иртыша" Руслан Есимов продолжит карьеру в первой лиге Казахстана. 30-летний защитник подписал контракт до донца года с "Экибастузом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В новой команде игрок будет выступать под номером 23.

Есимов - воспитанник экибастузского футбола. Профессиональную карьеру начинал в 16 лет, играя за "Батыр", который в то время участвовал во второй лиге. Вплоть до 2012 года был игроком экибастузских команд ("Энергетик-2"/"Экибастуз"). С 2013 по 2014 год защищал цвета актауского "Каспия". А в 25 лет впервые стал играть в премьер-лиге за павлодарский "Иртыш". 

В конце прошлого сезона объявил об уходе из клуба, но позже продлил соглашение с павлодарцами. При этом в 2019-м получил вызов в сборную Казахстана на товарищеский матч против Молдовы в рамках УТС в Турции. Но в этой встрече, завершившейся минимальной победой (1:0) подопечных Михала Билека, так и не сыграл.

Напомним, что "Иртыш" снялся с чемпионата из-за финансовых проблем. 

Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало турнира отложили.

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