Главный тренер казахстанского футбольного клуба умер на 35-м году жизни

Команду он возглавил зимой.

Фото: topsports.am
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 19:25
Главный тренер клуба первой лиги Казахстана по футболу "Академия Оңтүстік" Левон Касабоглян скончался на 35-м году жизни, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Арарат".

По данным "Sputnik Армения", Касабоглян переболел коронавирусом, но смерть наступила не из-за инфекции. Причиной смерти стала остановка сердца.

В 2006 году Касабоглян выступал в составе клуба "Арарат". После завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу в Казахстане.

Касабоглян возглавил шымкентский клуб "Академия Оңтүстік" зимой. Ранее воспитанник "Пюника" работал детским тренером на родине и в Казахстане, а также тренировал сборную Армении до 15 лет.

Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало было отложено. В нынешнем сезоне в турнире выступят 14 клубов.
Метки:
Первая лига Казахстана Коронавирус Утраты
Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 19:25
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