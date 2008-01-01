Бывший вратарь "Астаны" и "Шахтера" нашел новый клуб

Экс-вратарь карагандинского "Шахтера" Абылайхан Дуйсен
продолжит карьеру в казахстанском клубе первой лиги "Академия Онтустик"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В новой команде 26-летний голкипер будет выступать под номером 23.
Стоит отметить, что Дуйсену так и не удалось стать основным вратарем "горняков", за которых провел семь игр в КПЛ-2018.
В свое время он находился в расположении других клубов премьер-лиги "Ордабасы"
и "Астаны"
, а также латвийского "Спартака"
, но выступал лишь за их молодежные составы.
Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 100 тысяч евро.
Отметим, что первая лига Казахстана
должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало турнира отложили.