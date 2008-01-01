Бывший вратарь "Астаны" и "Шахтера" нашел новый клуб

Его стоимость составляет 100 тысяч евро.

Абылайхан Дуйсен. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 15:15
Экс-вратарь карагандинского "Шахтера" Абылайхан Дуйсен продолжит карьеру в казахстанском клубе первой лиги "Академия Онтустик", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В новой команде 26-летний голкипер будет выступать под номером 23.

Стоит отметить, что Дуйсену так и не удалось стать основным вратарем "горняков", за которых провел семь игр в КПЛ-2018.

В свое время он находился в расположении других клубов премьер-лиги "Ордабасы" и "Астаны", а также латвийского "Спартака", но выступал лишь за их молодежные составы.

Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 100 тысяч евро.

Отметим, что первая лига Казахстана должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало турнира отложили.
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Футбол КПЛ-2020 Первая лига Казахстана Футбольные трансферы Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 15:15
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