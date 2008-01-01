Шанс реанимировать карьеру. Почему экс-игроку сборной Казахстана нужно играть в первой лиге

"Махтаарал"
заинтересован в услугах экс-футболиста сборной Казахстана Улана Конысбаева
. Тогда как 31-летний полузащитник почему-то утверждает, что не ведет никаких переговоров с клубом первой лиги
. В ситуации разбирается корреспондент Vesti.kz
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То, что "Махтаарал" сделал предложение игроку, подтвердил
главный тренер команды Аскар Кожабергенов. Принимать его или нет - дело игрока. Однако заявлять, что данная информация не соответствует действительности, не совсем корректно со стороны Конысбаева. Возможно, переговоры не носили конструктивный характер, но факт в том, что клуб сделал шаг к сотрудничеству с ним.
С другой стороны, позиция Конысбаева понятна. Он, несмотря на восстановление после травмы, полученной в конце прошлого года, хочет еще поиграть в премьер-лиге, где уровень футбола на порядок выше и платят совсем другие деньги. Вопрос лишь в том, есть ли в КПЛ клуб, который серьезно заинтересован в Конысбаеве? Думается, нет. Иначе он давно был бы на контракте. В этой связи ему стоило бы всерьез рассмотреть предложение "Махтаарала". И вот почему.
Команду возглавляет амбициозный тренер, ставящий перед ней серьезную задачу на сезон. Понятно, что конкурировать с "Актобе" и "Атырау" будет непросто, но она готова биться в каждом матче. И почему Конысбаеву не помочь клубу, предоставляющему ему шанс реанимировать карьеру? Очевидно, что в "Махтаарале" он будет лидером и получать достаточно игрового времени на поле. А форму, как известно, можно набрать через игры.
В премьер-лиге, где он в прошлом сезоне только три матча провел за "Окжетпес", его в лучшем случае будут рассматривать для длины скамейки. Чем так, лучше постоянно играть в первой лиге. Если в этом году он и вовсе останется без игровой практики, то в ближайшем будущем ему ничего не останется, кроме как завершить карьеру. Тем более Конысбаев после тяжелой травмы, полученной
четыре года назад в товарищеском матче сборных Китая и Казахстана, все еще побаивается идти в стыки и отборы. А этот пока непреодолимый психологический барьер и служит одним из факторов того, что клубы КПЛ не торопятся подписывать с ним контракт. В нынешней ситуации "Махтаарал" - это шанс для игрока остаться в большом футболе.
Напомним, что на клубном уровне Конысбаев выступал за "Тараз", "Астану", "Шахтер", "Кайрат", "Атырау" и "Окжетпес". В 2011-м в составе карагандинского клуба стал чемпионом Казахстана, также в этом году был признан лучшим футболистом страны. За национальную команду провел 32 игры и забил три гола в период 2011-2016 годов.