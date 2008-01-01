В клубе первой лиги прокомментировали переговоры с Уланом Конысбаевым и экс-капитаном "Астаны"

В прошлом году они выступали в КПЛ.

Улан Конысбаев. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 16:05
Главный тренер "Махтаарала" Аскар Кожабергенов подтвердил информацию об интересе клуба к двум бывшим футболистам сборной Казахстана - Танату Нусербаеву и Улану Конысбаеву. Вот что он по ним рассказал Vesti.kz.

- Мы ведем переговоры и с Нусербаевым, и с Конысбаевым. Если со здоровьем у них все будет в порядке, то мы хотели бы реанимировать их карьеру. Мы заинтересованы в их услугах, - сказал Кожабергенов. 

 - А сами футболисты заинтересованы играть в вашей команде?

- Я не знаю. Если у них есть варианты в премьер-лиге, то они, конечно же, выберут премьер-лигу. Но мы сделали им предложение.

- Когда наступит ясность по ним?

- Думаю, на следующей неделе. Хотели усилить центральную и атакующую зоны. Если придут Нусербаев и Конысбаев, то это будет усиление.

Улан Конысбаев близок к переходу в клуб первой лиги 

Последним клубом 31-летнего Конысбаева был "Окжетпес", за который он в 2019 году провел три матча в КПЛ. Вместе с ним за кокшетаусцев выступал и 33-летний Нусербаев - в КПЛ-2019 на счету экс-капитана "Астаны" пять голов и один ассист в 19 играх. 

Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало сезона отложили. Ожидается, что турнир пройдет в формате двух конференций.

Экс-нападающий "Астаны" и сборной Казахстана провел переговоры с новым клубом
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Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 16:05
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