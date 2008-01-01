Экс-нападающий "Астаны" и сборной Казахстана провел переговоры с новым клубом

Бывший нападающий "Астаны"
и сборной Казахстана Танат Нусербаев
может продолжить карьеру в первой лиге. Об этом сообщает телеграм-канал
"Гол емес".
33-летний футболист получил предложение от "Махтаарала", который ставит высокие задачи в предстоящем сезоне.
Нусербаев остается без клуба около полугода. Руководство южноказахстанцев уже провело переговоры с игроком. В ближайшее время нападающий должен дать точный ответ, как и Улан Конысбаев
.
Последним клубом Нурсербаева был "Окжетпес". В составе кокшетауского клуба форвард провел 14 матчей в КПЛ-2019 и забил пять голов.
Также "Махтаарал" пригласил в команду целую группу других опытных игроков. Среди них бывший форвард "Тобола" Вячеслав Сердюков и экс-футболисты "Кайрата" - защитник Владимир Седельников и полузащитник Ойбек Балтабаев.