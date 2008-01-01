Воспитанник "Кайрата" сменил второй клуб за год

25-летний полузащитник Ойбек Балтабаев
и 30-летний нападающий Вячеслав Сердюков
пополнили состав "Мактаарала", сообщает KazFootball.kz
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Сердюков - воспитанник костанайского футбола. На протяжении двух сезонов выступал за "Алтай". В прошедшем сезоне сыграл 22 матча, забил пять мячей. Всего за "Алтай" сыграл 46 матчей и забил девять голов.
Ранее Сердюков играл за "Аят", "Тобол", "Гефест", "Каспий" и "Жетысу". В премьер-лиге провел 15 матчей и забил один мяч.
Балтабаев прошлый сезон начинал в премьер-лиге в составе "Иртыша". Всего за павлодарцев сыграл три матча. В летнее транферное окно перешел в "Алтай", а во время зимнего заявочного периода - в "Экибастуз".
В 2017 году он провел 11 матчей за родной "Кайрат". За молодежную сборную Казахстана провел три официальных матча и шесть товарищеских.