"У футболистов кредиты, съемные квартиры". Капитан казахстанского клуба - о многомесячных задержках зарплаты

Капитан ФК "Экибастуз" Айдын Бралин в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о проблемах команды из первой лиги. Футболисты не получают зарплату уже несколько месяцев.

- Я, как капитан команды, тесно общаюсь со всеми игроками, - говорит 31-летний защитник. - У каждого из нас есть проблемы - кредиты, съемные квартиры. Людям ведь нужно зарабатывать, чтобы содержать свои семьи. Получается, что с начала года, то есть семь месяцев, мы сидим без денег. За это время получили только аванс - по 100 тысяч тенге.

- Это недавно, когда директор клуба заложил свой автомобиль?

- Да. Прекрасно понимаем руководство "Экибастуза". От них ничего не зависит в этой ситуации. Была информация несколько месяцев назад, что областной акимат планирует выделить средства "Экибастузу" и "Аксу". Это деньги, которые были сэкономлены на "Иртыше". Ведь в этих командах играют сплошь свои, местные ребята, у которых нет заоблачных контрактов.

- Что говорят футболисты "Экибастуза"?

- Парни с пониманием относятся к текущей ситуации. Мы знаем, что проблем в Павлодарской области и без нас достаточно. Сейчас сложная экономическая ситуация в стране. Мы верим и надеемся, что аким региона не забудет и о профессиональном спорте. В "Экибастузе" собрался хороший, боеспособный коллектив, который готов биться за честь города и области. Никто рук не опускает, все работают, готовятся к старту сезона.

- Была информация, что несколько игроков ушли из команды и завершат карьеру. Это связано с финансовыми проблемами?

- По этому поводу сказать ничего конкретного не могу. Возможно, у кого-то есть другие варианты с работой, а кто-то сменит команду. Вместо них пришли новички, которые, я надеюсь, помогут нам в этом году.

- Есть вероятность, что турнир первой лиги будет проведен в двух городах с делением на две конференции. Что думаете по этому поводу?

- Думаю, что со всеми командами можно и нужно играть. У нас есть шансы занять высокое место и порадовать болельщиков. Тот факт, что игры будут проходить и в Павлодаре - большой плюс для нас. Все-таки родной край и, конечно же, это должно помочь. Сейчас главное, чтобы эпидемиологическая обстановка в Казахстане улучшилась и государственные органы разрешили проводить футбольные соревнования. Здоровье людей всегда должно быть на первом месте. Пользуясь случаем, хочу поздравить соотечественников с праздником Курбан Айт и пожелать всем крепкого здоровья!

Напомним, старт сезона в первой лиге был намечен на 12 августа. ПФЛК планировала разбить команды на две конференции и провести матчи в двух городах - Шымкенте и Павлодаре.

29 июля стало известно о переносе всех футбольных соревнований под эгидой ПФЛК на неопределенный срок в связи с продлением режима карантина.

Названа новая дата возобновления КПЛ-2020