"Всегда хотел так пробить". Игрок клуба первой лиги рассказал об изящном голе в ворота участника Лиги Европы от Казахстана

Его клуб одержал победу.

Рауль Джалилов. Фото: facebook.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 20:00
Полузащитник "Академии Оңтүстік" из первой лиги Рауль Джалилов в интервью Vesti.kz прокомментировал победу над "Кайсаром" в товарищеском матче. Он раскрыл секрет своего гола и пожелал удачи кызылординцам в Лиге Европы. 
 
"Статус матча был товарищеским, поэтому результат особо не имел значения, но мы играли против команды высшей лиги, поэтому ребята настроились на матч и показали хороший футбол. Победа - это заслуга всей нашей команды и всего тренерского штаба, это результат той проделанной работы за весь период подготовки. Вообще, в команде царит очень хорошая атмосфера, видно, что есть командных дух. "Кайсар" хорошая команда с сильными футболистами, и у этой команды всегда высокие задачи, я желаю им удачи в чемпионате и еврокубках.

Что касается гола, то, когда подошел к мячу, сразу подумал, что пробью сильно низом под стенкой. Удачно получилось, потому что стенка подпрыгнула. Видел, как такие голы забивают в Европе, всегда хотел так попробовать пробить", - заявил Джалилов.

Отметим, что  в Шымкент "Кайсар" отправился из-за невозможности тренироваться в Кызылорде. В августе клубу предстоит дебют в ЛЕ. 

КПЛ приостановлена с 3 июля, а "Кайсар", набравший четыре очка в двух играх, идет на пятом месте. Рестарт планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок из-за продления карантина в стране.

Отметим, что первая лига должна была стартовать с 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало было отложено. В нынешнем сезоне в турнире выступят 14 клубов.
Метки:
Первая лига Казахстана Лига Европы Кайсар ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) Первая лига
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