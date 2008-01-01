Определены место проведения матчей первой лиги Казахстана по футболу и состав конференций

Старт намечен на 12 августа.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 12:25
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) приняла решение по старту первенства страны среди клубов первой лиги. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Айдын Кожахмет.

По его информации, лига решила разбить команды на две конференции. Сами игры пройдут в одной локации - в Шымкенте и Павлодаре.

Конференция 1: "Атырау", "Махтаарал", "Экибастуз", "Алтай", "Байконыр", "Арыс", "Кыран".

Конференция 2: "Актобе", "Акжайык", "Кайрат-Жастар", "Жетысу"-Б, "Академия Оңтүстік", "Шахтер-Булат", СДЮСШОР #8

Матчи первого круга пройдут с 12 по 30 августа.

Ранее сообщалось, что во втором круге команды поменяются местами дислокации. Победители групп выйдут в премьер-лигу на будущий сезон и между собой разыграют победителя первой лиги. 
Метки:
Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 12:25
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