Исходящие трансферы. Какие клубы первой лиги Казахстана провели чистку состава

Чемпионат пока не начался.

Владимир Седельников (справа). Фото: ФК "Мактаарал"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Вчера 16:41
Первая лига Казахстана по футболу должна была начаться еще 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса старт турнира отложили. Ориентировочно матчи первого тура запланированы на 12 августа. Несмотря на то, что чемпионат так и не начался, некоторые клубы провели чистку состава. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Согласно данным ПФЛК, "Алтай" Сергея Тимофеева отзаявил Матвея Матвиенко. 25-летний игрок присоединился к клубу из Усть-Каменогорска в январе. До этого играл за команду второй лиги "Аксу". Карьеру он собирается продолжить в другом клубе первой лиги - "Экибастузе".

В свою очередь "Экибастуз", которым руководит Серик Абдуалиев, отказался от услуг Амира АбдугалиеваВладислава СазоноваЕрнура КусаиноваДинмухаммеда МаруаТемира Байсуфинова, Батыра Кудайбердинова и Аслана Еркена

"Арысь" Абдухалика Бурибаева отзаявил Дархана Арганчеева, Нурсайына ЖолдасоваВладимира СедельниковаШынгыса Сапарбекулы, Руслана Ахмедулина. Стоит отметить, что самый опытный из них - 28-летний Седельников, выступавший в разное время за "Атырау", "Тобол", "Шахтер", "Кайрат", "Иртыш" и другие казахстанские команды.

На данный момент ПФЛК изучает разные варианты проведения первой лиги. Ожидается, что она будет разбита на две конференции по семь команд. Победители групп выйдут в премьер-лигу на будущий сезон и между собой определят чемпиона.

Ранее первые две команды напрямую выходили в когорту сильнейших, а третья участвовала в переходных играх с десятым клубом премьер-лиги.
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Алтай Коронавирус
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Вчера 16:41
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