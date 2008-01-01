Клуб первой лиги решил дать шанс воспитанникам снявшегося с КПЛ "Иртыша"

ФК "Экибастуз" из одноименного города отзаявил восемь футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Среди них вратари - Амир Абдугалиев и Владислав Сафонов, защитники - Ернур Кусаинов, Динмухаммед Маруа, Темир Байсуфинов, полузащитник Батыр Кудайбердинов, а также нападающий Аслан Еркен.

Все перечисленные футболисты, кроме Кудайбердинова, планируют завершить карьеру. Вместо них руководство клуба пригласило воспитанников павлодарского "Иртыша" - полузащитников Владимира Воменко, Артема Попова и Матвея Матвиенко.

25-летний Воменко в прошлом году выступал в КПЛ за "Атырау", а ранее защищал цвета "Астаны-1964", "Иртыша" и "Шахтер-Булата". Также провел несколько матчей в составе молодежной сборной Казахстана. Туда же привлекался и 22-летний Попов, выступавший за молодежную и основную команду "Иртыша". 25-летний Матвиенко известен своими выступлениями в составе "Окжетпеса", "Спартака" (Семей), "Иртыша" и "Аксу".

Напомним, павлодарский "Иртыш" снялся с КПЛ из-за финансовых проблем. Все матчи с участием команды в текущем сезоне аннулированы.

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