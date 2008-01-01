Элизабет Турсынбаева отказалась от участия в Гран-при

Также фигуристка не будет обновлять свои программы.

Элизабет Турсынбаева. Фото: Zimbio.com ©
Новости спорта Конькобежный спорт Фигурное катание
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Сегодня 11:09
Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева решила отказаться от участия в Гран-при, передает корреспондент Vesti.kz. Такое решение спортсменка, недавно вернувшаяся к тренировкам, приняла из-за нового формата турнира.

"Первые тренировки проходят нормально, в своем темпе.  Новых программ не будет. Насколько я знаю, Гран-при будут проходить в национальном формате и баллы с соревнований не будут идти в рейтинг. В Гран-при я участвовать не буду" - сказала Турсынбаева в интервью Olympic.kz.

Добавим, что Элизабет Турсынбаева тренируется в Москве у лучшего тренера мира по версии ISU Этери Тутберидзе. 
Метки:
Турсынбаева Элизабет
Конькобежный спорт Фигурное катание
0
Сегодня 11:09
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