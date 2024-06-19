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Новости по теме: Евро 2024
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Рекорд Роналду, нос Мбаппе и ВАР против Лукака - в обзоре главных событий старта Евро-2024

Рекорд Роналду, нос Мбаппе и ВАР против Лукака - в обзоре главных событий старта Евро-2024
©IG/cristiano/k.mbappe/belgianreddevils/

На чемпионате Европы по футболу 2024 года, проходящем в Германии, состоялись матчи первого тура группового этапа. За пять дней команды и футболисты побили несколько рекордов и отметились личными достижениями. О главных событиях - в материале Vesti.kz.

Подарок от хозяев

Уже матч открытия преподнес приятный сюрприз – было забито шесть голов, причем все разными игроками. Правда, несмотря на счет 5:1, все мячи забила одна сборная - Германии – пять в ворота Шотландии и один в собственные. Такая разница в счете является рекордной для матчей открытия, а для сборной Германии вообще в финальных стадиях первенств континента.

В целом, в группе А в первом туре было забито 10 голов: Швейцария уверено обыграла команду Венгрии (3:1).

Самый быстрый гол в истории Евро!

В матче действующих чемпионов Европы – сборной Италии случился самый быстрый гол в истории первенства континента, причем он был забит не итальянцами. Защитник Федерико Димарко вынес мяч с аута в собственную штрафную крайне неудачно, позволив перехватить его полузащитнику Албании Недиму Байрими. Выйдя на ударную позицию полузащитник "Сассуоло" вогнал мяч в ворота уже на 22-й секунде встречи! Кто бы мог поверить до начала матча, что аутсайдер забьет чемпиону самый быстрый гол в истории?

Впрочем, итальянцы быстро отыгрались, а уже на 16-й минуте повели в счете(2:1) и это тоже рекорд Евро - впервые в их истории три гола были забиты так рано.

Утешение для Модрича

Трехкратные чемпионы Европы - сборная Испании добилась крупяной победы со счетом 3:0 над бронзовыми призерами ЧМ-2022 в Катаре - Хорватией. Все три мяча были забиты уже в первом тайме. Не смотря на такое поражение, у хорватов состоялся рекорд, точнее у их ветерана Луки Модрича – он стал вторым вторым футболистом, сыгравшим на своем пятом чемпионате Европы (после Криштиану Роналду).

У испанцев же рекордсменом стал Ламин Ямаль, став самым молодым участником Евро за всю историю (16 лет 338 дней) и самым молодым игроком, сделавшим голевую передачу.

Магия Джуда и суперкамбэк Кристиана

В группе С в самом нерезультативном матче Евро-2024 между Англией и Сербии, тем не менее, состоялся рекорд: "львы" сыграли на ноль в пятом матче подряд на групповом этапе - раньше это никому не удавалось. Англичане выиграли встречу благодаря великолепному голу Джуда Беллингема на 13-й минуте.

А вот сборная Дании в этой группе не смогла сломить сопротивление Словении (1:1), а гол у датчан после изумительной передачи пяткой Йонаса Винда забил Кристиан Эриксен, тот самый Эриксен, у которого остановилось сердце в первой игре Дании на Евро-2020 и прямо на поле врачи спасали ему жизнь. И вот теперь первый матч, но уже на Евро-2024 и Кристиан забивает гол!

Сломанный нос Мбаппе

В группе D фавориты – Франция и Нидерланды хоть и одержали победы, но сделали это не очень неубедительно. "Оранжевые" долгое время стояли на ничью в матче с Польшей, игравшей к тому же без своего травмированного лидера Роберта Левандовски, но в итоге забили победный гол (2:1) только на 83-й минуте за счет вышедшего на замену Ваута Вегхорста.

А Франция и вовсе не смогла забить сама – за нее это сделали сами австрийцы - на 38-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Максимилиан Вебер после прострела Килиана Мбаппе. По победа "трехцветых" омрачила травма их главной звезды - на 86-й минуте Мбаппе сломали нос, из-за чего он пропустит два оставшихся матча в группе.

Главная сенсация тура!

Квартет Е называют "группой жизни", потому что там все команды вполне могут претендовать на выход из нее и никто не считается записным аутсайдером. Неспроста главная сенсация тура произошла здесь: сборная Бельгии, фаворит "на бумаге", потерпела поражение от Словакии (0:1), во многом по причине вмешательства ВАР (видеоассистента рефери), который отменили два гола Ромелу Лукаку.

В первом случае система полуавтоматического определения офсайда зафиксировала таковой у Ромелу, а во втором – технология "умного мяча" определила игру рукой у Луа Опенда, отдававшего передачу под гол Лукаку. Впрочем форвард Бельгии помимо отмененных голов, растранжирил несколько убойных моментов, и если вспомнить примерно такое же положение дел на ЧМ-2022 в Катаре, то остается развести руками. Бельгийская "десятка" какая-то не фартовая.

Неожиданный разгром и исторический гол

В другом матче группы Е случился неожиданный разгром – Румыния обыграла Украину со счетом 3:0, несмотря на то, что в воротах последней стоял голкипер победителей Лиги чемпионов Андрей Лунин. Голкипер "Реала" был явно не в своей тарелке и наделал множество ошибок.

В матче Турции и Грузии дебютант европейских первенств по игре смотрелся очень достойно. На 32-й минуте грузинам удалось даже забить свой исторический гол на Евро –это сделал нападающий французского "Меца" Жорж Микаутадзе , откликнувшись на прострел в штрафную турок Георгия Кочорашвили.

Но Турция победила благодаря потрясающему по красоте мячу молодого дарования Арда Гюлера. Более того, полузащитник "Реала" стал самым молодым игроком, забившим гол в дебютной игре на европейском первенстве (19 лет и 114 дней). Гюлер превзошел достижение Криштиану Роналду.

Неповторимый рекорд Роналду?

Впрочем, сам португалец в матче Чехией установил новый рекорд – участие в шести розыгрышах чемпионата Европы, причем подряд. А его партнер по сборной – защитник Пепе, являясь самым возрастным игроком этого Евро, еще и стал третьим игроком, поучаствовавшим в пяти первенствах европейского континента.

Португалия одержала волевую победу со счетом 2:1, проигрывая по ходу встречи: победный гол был забит уже в компенсированное судьей время!

Вообще, в первом туре случились три волевые победы (из 12-ти матчей) и все окончились со счетом 2:1.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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