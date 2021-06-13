Сборная Англии обыграла Хорватию и стартовала с победы на Евро-2020

Сборная Англии обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Лондоне на стадионе Уэмбли завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте с передачи Калвина Филлипса забил Рахим Стерлинг.

Сборные Англии и Хорватии выступают в группе D, где также играют команды Чехии и Шотландии.

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