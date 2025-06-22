Уходит в Ла Лигу? Отец Эрлинга Холанда дал ответ

Альф-Инге Холанд, отец нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанна, прокомментировал слухи о возможном переходе сына в клубы Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на продление контракта с английским клубом до середины 2034 года, разговоры о будущем норвежца по-прежнему не утихают.

"Будущее Эрлинга? Мой сын очень счастлив в "Манчестер Сити". Очень счастлив", - слова Холанда-старшего приводит Bolavip.

С момента перехода в "Сити" Холанд успел провести 143 матча, отметившись 121 голом и 20 результативными передачами.

Уже в ночь с 22 на 23 июня "горожане" встретятся с "Аль-Айном" в рамках Клубного чемпионата мира.



